Bahas Ekonomi Terkini, BI Bakal Gelar RDG Tambahan di 30 Mei

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mengadakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan tambahan pada Rabu, 30 Mei 2018. RDG Bulanan tambahan ini tidak menggantikan RDG bulanan reguler yang tetap akan diselenggarakan sesuai jadwal.



"RDG Bulanan tambahan ini akan membahas kondisi ekonomi dan moneter terkini serta prospek ke depan," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2018.

Sebelumnya, dalam RDG pada 16-17 Mei lalu bank sentral telah menetapkan kenaikan suku bunga acuan BI 7 day reverse repo rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50 persen. Kenaikan ini dimaksudkan untuk meredam tekanan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).



Sayangnya langkah BI belum berhasil membuat rupiah membaik karena penguatan dolar AS terjadi hampir terhadap semua mata uang negara berkembang. Pada penutupan perdangan hari ini pupiah masih bertengger di level Rp14 ribu per USD.



Dilansir Bloomberg, rupiah tercatat ditutup ke level Rp14.125 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan, Rp14.115 per USD. Rupiah merosot hingga delapan poin atau setara 0,06 persen, dengan gerak rupiah ada di level Rp13.126-Rp14.213 per USD.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan anjlok ke level Rp14.115 per USD, yang mencapai 15 poin atau setara 0,11 persen. Sementara berdasarkan kurs tengah BI, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke level Rp14.166 per USD.



Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut pelemahan rupiah karena kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah AS, yield US Treasury, yang di luar ekspektasi. Selain itu rencana kenaikan suku bunga the Fed yang lebih agresif juga membuat dolar AS menguat.









