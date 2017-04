BI Catat Arus Modal Masuk RI Rp96 Triliun hingga 21 April

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat adanya dana masuk (inflow) ke Indonesia sebesar Rp96 triliun sampai dengan 21 April. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp76 triliun.



"Saya lihat masuknya dana dari luar ke Indonesia tetap bagus. Jadi masuknya dana itu cukup besar," ujar Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 28 April 2017.

Dirinya menambahkan, kondisi gejolak yang saat ini ada masih dalam kategori wajar. Kalaupun ada perkembangan dunia yang berpotensi membuat gejolak, maka BI perlu mewaspadai ancaman yang bisa ditimbulkan."Kemarin jadi perhatian itu ketika harga komoditas, khususnya minyak jatuh di bawah USD50 per barel karena stoknya yang cukup banyak. Di AS juga cukup besar, ada kilang di Libya kembali produksi. Jadi hal-hal seperti itu secara umum pengaruh ke kurs kita," jelas dia.Baca:BI menyebut selama 2017 ini rupiah mengalami apresiasi melanjutkan tren positif sejak 2016. Jika pada tahun lalu rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) naik 2,3 persen, secara year to date (ytd) rupiah terapresiasi sebesar 1,5 persen.Lebih lanjut, BI memandang jika kondisi global saat ini dalam keadaan yang baik. Risiko geopolitik yang sempat muncul di Eropa dinilai tidak seburuk yang diperkirakan sehingga tidak akan membuat gejolak terhadap ekonomi global."Kami juga memahami kemarin ada pengumuman dari AS tentang akan ada kebijakan pajak yang cukup agresif tapi kelihatannya responsnya tidak terlalu besar karena masih harus pembahasan dengan kongres. Kalau lihat sebelumnya health care kan belum dapat persetujuan. Kami lihat kondisi seperti itu," pungkasnya.(AHL)