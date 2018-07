BI Mampu Kawal Ekonomi RI selama 65 Tahun

Jakarta: Usia Bank Indonesia (BI) telah mencapai 65 tahun pada hari ini. Dalam acara HUT BI, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah banyak prestasi yang dicapai BI dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski demikian, BI juga banyak mengalami gelombang. Akan tetapi, hal itu bisa diatasi juga berkat pertolongan Allah SWT.



"Hanya dengan petunjuk dan kekuasaan Allah SWT, selama 65 tahun BI mampu mengawal ekonomi kita dalam gelombang pasang surut ekonomi," ujar Perry dalam acara HUT BI dengan tema 'Berprestasi dan Berkontribusi Melalui Sinergi Berlandaskan Religi' di Gedung BI, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

Sekalipun berbagai gelombang telah mampu dilalui, namun Perry mengatakan tantangan perekonomian akan terus terjadi. Ia menyebut ada empat tantangan yang akan dihadapi BI ke depan.



Pertama, BI harus mampu menjaga stabilitas ekonomi dengan menciptakan inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Meski menjaga stabilitas, namun BI juga harus memberi ruang untuk pertumbuhan.



"Karena stabilitas makroekonomi itu pilar ekonomi kita, tentu dalam jaga stabilitas makro juga harus mempertimbangkan bagaimana pertumbuhan juga harus didorong, pro stabilitas, dan pro pertumbuhan itu yamg harus kita jaga," jelasnya.



Tantangan kedua yakni gejolak perekonomian global. Perry menilai perekonomian global setidaknya dalam setahun ke depan tetap akan menghadapi turbulensi. Hal itu akibat kebijakan suku bunga bank sentral AS dan perang dagang AS-Tiongkok.



"Dua hari lalu ada dampak perdagangan AS dan Tiongkok sehingga terjadi depresiasi rupiah dan risiko geopolitik mengharuskan kita dalam jangka pendek menjaga stabilitas," tukasnya.



Tantangan selanjutnya yakni gelombang ekonomi dan keuangan digital. Ia menyebut ekonomi dan keuangan digital telah mentransformasi seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan saat ini baik melalui kegiatan e-commerce, fintech, maupun elektronifikasi.



"Ekonomi dan keuangan digital begitu cepatnya dan cross border, dampak itu harus disikapi termasuk bagaimana BI menyikapi center bank digital currency," tukasnya.



Adapun tantangan terakhir yakni secara institusi. BI, kata Perry, harus memperkuat diri dengan SDM yang berkualitas dan sistem IT yang kuat.









(AHL)