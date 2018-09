Komentar Sri Mulyani soal Penaikan Suku Bunga The Fed

Jakarta: Keputusan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mengerek suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR) akan berdampak bagi perekonomian global. Utamanya, buat negara-negara berkembang.



FFR didorong 25 basis poin (bps) menjadi 2 sampai 2,25 persen. "Siklus pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral AS ini pasti akan berdampak global," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara US-Indonesia Investment Summit 2018 'Indonesia's Journey', di Hotel Mandarin, Jakarta, Kamis, 27 September 2018.

Sri Mulyani mengatakan, selama ini negara berkembang masih menikmati kelonggaran kebijakan AS. Walhasil, ketika terjadi pengetatan, itu akan berdampak signifikan. "Jadi ini era baru atau era normal yang harus kita semua antisipasi."



Sri Mulyani menambahkan, ketidakpastian geopolitik juga memengaruhi kondisi ekonomi. Namun Indonesia dapat bertahan dari kondisi-kondisi itu.



"Kami juga lihat perang dagang menambah ketidakpastian geopolitik, juga memengaruhi harga komoditas, minyak, dan sebagainya. Indonesia terpengaruh hal tersebut, tapi Indonesia bisa bertahan dari berbagai global shock," tutur dia.



Bank Sentral AS menyadari perubahan kebijakan mereka dapat menekan perekonomian negara berkembang. Tapi, Federal Reserve tak punya jalan lain untuk tetap fokus pada penguatan ekonomi domestik.



Ketua Federal Reserve Jerome Powell berjanji The Fed akan berupaya ekstra-transparan soal pergerakan pasar agar negera-negara lain bisa mempersiapkan diri. Adapun the Fed kembali menaikkan suku bunga acuan karena ekonomi AS telah melanjutkan ekspansi yang kuat.



"Kami menaikkan suku bunga maka akan menempatkan tekanan di seluruh dunia dan dapat memengaruhi negara-negara, terutama negara-negara yang memiliki pinjaman USD," kata Powell, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 27 September 2018.



Powell mencatat bahwa lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi dunia berada di luar Amerika Serikat. "Kinerja ekonomi pasar berkembang sangat penting bagi kami dalam menjalankan mandat domestik kami," kata Powell, seraya menambahkan bahwa ekonomi AS yang sehat juga baik untuk negara lain.









(AHL)