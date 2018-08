Mempertebal Cadangan Devisa Antisipasi Ketidakpastian Global

Jakarta: Penguatan cadangan devisa menjadi topik bahasan utama di rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018. Pasalnya, dengan memperkuat cadangan devisa, Indonesia bisa terhindar dari berlarut-larutnya ketidakpastian ekonomi global.



"Ketahanan ekonomi kita semakin kuat menghadapi ketidakpastian global, termasuk dampak terakhir yang melanda perekonomian Turki," kata Presiden.

Pada Juli 2018, cadangan devisa mencapai USD118,3 miliar, atau setara Rp1.707 triliun. Nilai itu menurun USD13,7 miliar, atau sekitar Rp197,7 triliun, dari level tertingginya pada Januari sebesar USD131,98 miliar.



Salah satu cara memperkuat cadangan devisa, lanjut Jokowi, ialah meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri selain percepatan pelaksanaan mandatory pemanfaatan biodiesel 20 persen (B20).



"BUMN besar yang sebelumnya memakai komponen impor agar memperhatikan," ujar Jokowi.



Oleh karena itu, Presiden meminta Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai mencermati produk impor. "Impor barang yang penting dan tidak penting bisa diketahui."



Langkah selanjutnya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dilakukan dengan peningkatan kegiatan ekspor. "Kita sudah buka online single submission (OSS). Bagaimana dampaknya, harus dilihat."



Jokowi juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata. "Terutama di lokasi pariwisata prioritas. Sektor ini menambah dan memperkuat cadangan devisa," ujarnya.



Di sisi lain, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menilai krisis moneter di Turki bisa berdampak buruk terhadap realisasi investasi semester kedua.



"Capital outflow bisa berdampak ke India, Indonesia, dan Filipina. Upaya gencar terkait B20 berpotensi menghemat USD6 miliar per tahun. Juga ada rencana tax holiday hingga 50 tahun," ungkap Tom.



Dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa, 14 Agustus 2018, indeks harga saham gabungan melemah 91,37 poin (-1,56 persen) pada level 5.769,88 dari hari sebelumnya di level 5.861,25. Nilai rupiah antarbank menguat 82 poin ke level Rp14.569 per USD jika dibandingkan dengan sebelumnya Rp14.651 per USD. (Media Indonesia)









