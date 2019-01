Menkeu Kaji Penurunan Pajak Badan Usaha

Jakarta: Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati sedang mengkaji penurunan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap badan usaha. Seperti diketahui, saat ini besaran pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan sebesar 25 persen.



"Mengenai PPh badan usaha, kita mulai mengkaji soal penurunannya. Kita lihat dari negara lain, 25 persen itu tidak terlalu tinggi, AS itu 21 persen," ujar Ani, sapaannya dalam diskusi Outlook Perekonomian Indonesia 2019 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Ani pun mengatakan, prosesnya tidak bisa cepat karena akan melibatkan banyak pihak seperti dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).



"Poinnya adalah kami mendengar dan evaluasi kajian. Tapi dibutuhkan UU. Ada proses politik dan legislatifnya dengan melibatkan DPR. Jadi tidak bisa dengan Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Menteri Keuangan," paparnya.



Ani menilai masukan dari kalangan pengusaha itu berkaitan dengan tren pajak badan usaha di negara-negara Asia. Singapura, misalnya, besarannya 17 persen. Namun, bila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, besaran pajak yang ditetapkan Indonesia hampir sama.



"Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, angka 25 persen sudah cukup ideal. Tidak tinggi, tidak juga rendah.Semua negara jangan sampai to the bottom. PPh Malaysia, Thailand dengan kita hampir sama. Tetapi jika dibandingkan dengan Singapura, memang masih lebih tinggi," pungkasnya.









(SAW)