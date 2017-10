Rupiah Diasumsikan Menguat Rp13.400/USD di Tahun Depan

Metrotvnews.com, Jakarta: Rupiah diasumsikan lebih menguat dalam kesepakatan postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Dalam usulan awal, kurs rupiah diasumsikan di level Rp13.500 per USD dan menjadi Rp13.400 per USD.



Menteri Keuangan (Menkeu( Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal tersebut dilihat dari situasi rata-rata pergerakan mata uang Garuda hingga kini Rp13.355 per USD.

"Rp13.400 masih mencerminkan nilai yang cukup realistis," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 4 Oktober 2017.



Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pihaknya memahami asumsi kurs yang dibuat menguat meskipun kurs sempat menyentuh level Rp13.500-an per USD. Namun dia memastikan pelemahan tersebut karena faktor eksternal dan bersifat sementara. Namun hingga 3 Oktober rata-rata kurs Rp13.330 per USD.



"BI beri pandangan nilai tukar tahun depan akan ada di-range antara Rp13.400-Rp13.700," jelas Agus.









(AHL)