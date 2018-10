Harga Pertamax Naik, Inflasi Oktober 2018 Ditaksir 0,12%

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memperkirakan perkembangan harga pada Oktober 2018 terjadi inflasi sebesar 0,12 persen secara bulan ke bulan atau month on month (mom). Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax memberi sumbangan terbesar pada laju inflasi bulan ini.



"Untuk bulan ini memang pendorong utamanya harga BBM nonsubsidi sekitar 0,2 persen. Kemudian cabai merah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di kompleks perkantoran BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2018.

Namun, akunya, laju inflasi tertahan pada beberapa komponen yang mengalami deflasi. Bawang merah dan daging ayam ras jadi komponen yang mengalami deflasi terbesar pada Oktober ini.



Perry bilang, mayoritas komponen mengalami laju inflasi rendah. Inflasi inti, administered price, serta kelompok harga pangan tercatat mengalami inflasi yang rendah.



"Ini menunjukkan inflasi itu tetap rendah dan terkendali sehingga itu mengkonfirmasi perkiraan kita sebelumnya bahwa di akhir tahun ini inflasi secara keseluruhan untuk 2018 akan berada di bawah 3,5 persen," tegas dia.



Perkiraan otoritas terhadap laju inflasi Oktober 2018 berdasar pada survei pemantauan harga yang dilakukan BI hingga pekan ketiga bulan ini. "Sementara kalau dilihat yoy (year on year) itu sekitar tiga persen," pungkas Perry.



PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga pertaseries sekitar Rp100 hingga Rp200 per liter. Adapun penyesuaian harga BBM ini untuk jenis pertamax, pertamax turbo, dexlite, pertamina dex, dan biosolar non-PSO.



Sebagai contoh di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga pertamax sebesar Rp10.400 per liter, pertamax turbo Rp12.250 per liter, pertamina dex Rp11.850 per liter, dexlite Rp10.500 per liter, dan biosolar non-PSO Rp9.800 per liter.









(AHL)