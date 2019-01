Lima Faktor Sri Mulyani Jadi Menkeu Terbaik Dunia

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendapat penghargaan sebagai Global and Asia Pacific Finance Minister of The Year 2019. Ada lima alasan mengapa majalah The Banker memilih Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik tahun ini.



Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan pertimbangan The Banker; Pertama, perekonomian Indonesia tetap hidup di tengah berbagai bencana dan tragedi sepanjang 2018.



"Defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2018 diperkirakan sekitar 1,76 persen, lebih rendah dari yang diperkirakan dalam APBN 2018 sebesar 2,19 persen," kata Nufransa di Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.

Pertimbangan kedua, adanya modernisasi respons negara terhadap bencana alam melalui strategi pembiayaan risiko dan penjaminan/asuransi untuk mempercepat proses bantuan dan pemulihan pascabencana.



Ketiga, membuat serangkaian perubahan pada sistem perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, seperti penyederhanaan proses pembayaran pajak dan penambahan lokasi tempat pembayaran pajak. Apalagi Global Competitiveness Report 2017 Indonesia di peringkat 41 dari 138 negara, turun empat peringkat dari tahun sebelumnya.



Keempat, dirinya menambahkan, Sri Mulyani juga menetapkan tarif pajak penghasilan untuk perusahaan kecil dan menengah dipotong. Sementara pajak e-commerce dikenakan pada perusahaan e-commerce yang beroperasi dari luar negeri.



"Terakhir, pengurangan pajak pada layanan ekspor milik Indonesia dengan menjadikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar nol persen untuk menstimulasi sektor tersebut," jelas dia.



The Banker merupakan majalah keuangan internasional milik Financial Times, yang berbasis di London. Majalah ini juga merupakan sumber utama data dan analisis dalam industri keuangan dan perbankan.



Sebelumnya, The Banker juga memberikan penghargaan yang sama kepada Menteri Keuangan India Arun Jaitley (2018) dan Menteri Keuangan Argentina Alfonso Prat-Gay (2017).









