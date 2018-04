RI Promosi 50 Proyek Investasi Senilai Rp500 Triliun di Dubai

Dubai: Indonesia terus berkomitmen mempromosikan peluang investasi di Tanah Air dalam berbagai forum investasi dunia. Salah satunya dalam Annual Investment Meeting (AIM) di kota Dubai, Uni Emirat Arab.



Sedikitnya 40 hingga 50-an proyek dengan total investasi mencapai Rp500 triliun ditawarkan kepada para calon investor di Uni Emirat Arab maupun negara lain di forum ini.

Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab Sheikh Muhammed bin Rashid al Maktoum hadir langsung di acara pembukaan forum AIM pada Senin, 9 April 2018. Forum investasi internasional ke-8 ini resmi dibuka oleh Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab Sultan bin Said al Mansoori di Dubai World Trade Centre.



Ini merupakan forum inisiatif pemerintah Uni Emirat Arab yang didukung lembaga promosi investasi dunia 'waipa' dalam mendorong kemajuan perekonomian global melalui mediasi investasi dan jaringan antara pengusaha atau pemerintah dalam meningkatkan investasi di negaranya masing-masing.



Untuk AIM tahun ini, paviliun Indonesia dikoordinir oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Indonesian Investment Promotion Centre yang menghadirkan promosi investasi "the 10 new Bali" yakni pengembangan 10 kawasan wisata selain Bali dan Voyage to Indonesia, sebuah program promosi Indonesia terkait forum IMF-Bank Dunia di Bali Oktober 2018 oleh Bank Indonesia.





Indonesia promosi investasi di Dubai, Uni Emirat Arab. (FOTO: Metro TV/Devi)



Selain itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut hadir dengan fokus pembangunan 14 kawasan industri baru di luar Jawa. Serta promosi Tanjung Pinang free trade zone atau kawasan perdagangan bebas di Kepulauan Riau.



Tahun ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berikut delegasi termasuk PINA -lembaga baru selaku fasilitator pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah- turut berpartisipasi aktif mengadakan pertemuan dengan sejumlah perusahaan dan lembaga investasi Uni Emirat Arab.



Bambang akan menjadi salah satu pembicara dalam forum diskusi panel pada Selasa, 10 April 2018. Selain Indonesia, ada 38 negara lain dari 500 peserta pameran di forum investasi internasional ini.



Keikutsertaan aktif Indonesia selama delapan kali pun diapresiasi pemerintah Uni Emirat Arab dengan memberi penghargaan loyalty award. Sedikitnya 19 ribu delegasi dari 141 negara di dunia hadir, mulai dari pejabat setingkat menteri hingga pelaku usaha.



CEO PINA Ekoputro Adijayanto mengatakan dalam forum ini, Indonesia mengumpulkan investor-investor besar khususnya dari Dubai dan sekitarnya.



"Ini peluang baik untuk PINA, khususnya lembaga pembiayaan investasi nonanggaran pemerintah untuk memanfaatkan peluang ini. Ada sejumlah proyek yang ditawarkan PINA. Jumlah proyeknya ada sekitar 40-50an dengan total investasi mencapai Rp500 triliun. Sehingga kalau kita bisa tawarkan melalui forum ini secara tekun dan persisten, akan menarik investasi dari Timteng," jelas dia.









(AHL)