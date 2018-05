Analis: BI Harus Naikkan Suku Bunga 25-50 Bps

Jakarta: Konsultan dari Asian Development Bank Institute Eric Sugandi menilai upaya menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate dapat menjadi jawaban atas persoalan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ke level Rp14 ribu per USD.



Ia mengusulkan agar Bank Indonesia dalam rapat dewan gubernur nanti menaikkan suku bunga 25 hingga 50 basis poin. Kenaikan tersebut dinilai tak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2018 lantaran didorong faktor musiman berupa libur panjang Lebaran.

"Saya pikir kenaikan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25-50 bps tidak banyak mengganggu pertumbuhan ekonomi," kata Eric saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.



Eric menambahkan, BI sebaiknya tak lagi melakukan pelonggaran kebijakan moneter selama rupiah masih terdepresiasi. Pasalnya, tugas utama BI ialah mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar.



Setidaknya Bank Indonesia dalam tiga tahun terakhir telah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melonggarkan kebijakan moneter, di antaranya dengan memangkas suku bunga, menurunkan GWM, dan berbagai kebijakan makro prudensial seperti LTV.



"Membantu mendorong pertumbuhan ekonomi bukan tugas utama BI, walau tentunya baik dilakukan jika BI punya ruang untuk itu," tambahnya.



Hal serupa disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. BI dinilai tak selamanya bisa melakukan intervensi pasar dengan mengaandalkan cadangan devisa.



Cadangan devisa yang terus menipis bisa berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Di Asia Tenggara misalnya rasio cadangan devisa terhadap PDB Indonesia salah satu yang terendah yakni 14 persen, Filipina sudah 28 persen, dan Thailand 58 persen.



"Cadangan devisa menentukan kekuatan moneter suatu negara. Kalau sudah terdesak naikkan saja suku bunga 25-50 BPS," ucap Bhima.



Selain itu, Pemerintah disarankan untuk memperkuat kinerja ekonomi domestik dengan mengembalikan kepercayaan investor, menjaga stabilitas harga BBM, listrik maupun harga pangan jelang Ramadan. Hal ini dapat menggenjot angka konsumsi rumah tangga hingga berperan 56 persen terhadap PDB.



"Pengusaha terutama yang memiliki Utang Luar Negeri diharapakan untuk melakukan hedging atau lindung nilai," tambah Bhima.





(AHL)