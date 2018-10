Menkeu: Ambil Keuntungan dari Perkembangan Teknologi Digital

Nusa Dua: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai perlu upaya dalam skala global untuk mencari solusi atas risiko yang timbul dari teknologi digital agar menjadi keuntungan. Setidaknya perlu sejumlah upaya dari negara-negara di dunia untuk mengubah risiko yang ada dalam teknologi digital menjadi kesempatan.



"Perkembangan teknologi memiliki korelasi positif dengan perkembangan ekonomi. Namun, ada fakta bahwa teknologi tinggi menyebabkan ketimpangan antarnegara dan lebih banyak dirasakan negara-negara yang lebih makmur," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Nusa Dua, Bali, Selasa, 9 Oktober 2018.

Perkembangan teknologi, lanjutnya, sering membawa tantangan dan kesempatan bagi perekonomian suatu negara. Penting bagi negara-negara di dunia mengubah risiko menjadi kesempatan, lantaran teknologi menyebabkan disrupsi atau membuat beberapa pekerjaan menjadi tidak ada. Di sisi lain teknologi menghasilkan roadmap alternatif perkembangan inklusif.



"Hari ini kita banyak membahas tentang kedaulatan data, keamanan data, dan pendidikan IT. Terkait dengan pendidikan IT, Presiden Indonesia Bapak Jokowi membuat inisiatif mengundang Jack Ma untuk memberikan course. Sementara di Indonesia ada Go-Jek dan Tokopedia yang berkembang sangat cepat. Kita harus bisa catch up dengan policy," jelasnya.



Dirinya menambahkan sangat penting untuk seluruh negara-negara di dunia mengubah ancaman risiko, terkait teknologi digital menjadi keuntungan potensial, dan memikirkan bagaimana langkah yang harus diambil setiap negara untuk mengambil kesempatan ini.



"Ada kebutuhan sosial di tingkat nasional maupun tingkat internasional untuk menghadapi revolusi industri baru ini yang akan menyebabkan pemerintah, warga negara, dan swasta bekerja sama dan bersama-sama mempertimbangkan prinsip kerja sama ke depan dan lintas kebijakan," pungkas dia.



Sri Mulyani merupakan Co-Chair dari Pathway to Prosperity Commission bersama Melinda Gates yang memiliki tujuan menumbuhkan diskusi dan mendorong solusi antarnegara untuk membuat perkembangan teknologi semakin berguna guna menguntungkan negara-negara miskin dan kaum marjinal.









(ABD)