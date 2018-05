Data Pertumbuhan Ekonomi Angkat Rupiah ke Level Rp14 Ribu/USD

Jakarta: Konsultan dari Asian Development Bank Institute Eric Sugandi menuturkan angka pertumbuhan ekonomi triwulan I-2018 yang sebesar 5,06 persen secara tahunan mendorong nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp14 ribu per USD. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut berada di bawah ekspektasi pemerintah dan konsensus pasar yang sebesar 5,2 persen.



"Untuk hari ini ada faktor tambahan yang sebabkan pelemahan rupiah yaitu, data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2018 yang sebesar 5,06 persen di bawah ekspektasi pemerintah dan konsensus pasar," ungkapnya saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.

Menurutnya para pelaku pasar keuangan berspekulasi bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari ekspektasi akan memperkecil peluang BI menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate demi menghentikan capital outflows.



"Pelemahan rupiah dalam beberapa minggu terakhir karena penguatan USD, tapi karena pertumbuhan ekonomi di bawah ekspektasi maka pasar berspekulasi," imbuh dia.



Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25-50 basis poin ketimbang melakukan pelonggaran kebijakan moneter. Di samping itu, bank sentral sebaiknya terus melakukan intervensi pasar secara terukur untuk memperkecil volatilitas rupiah.



"Saya pikir kenaikan BI 7 day repo rate sebesar 25-50 bps tidak banyak mengganggu pertumbuhan ekonomi, apalagi di triwulan II-2018 ada faktor seasonal Ramadan yang bisa dorong konsumsi," tegas Eric.



Mengutip data Bloomberg Senin, 7 Mei 2018, rupiah ditutup melemah ke level Rp14.001 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan yang berada di Rp13.949 per USD.



Rupiah terpantau melemah hingga 56 poin atau setara 0,40 persen. Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di level Rp13.949-Rp14.003 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 3,10 persen.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah ke level Rp13.994 per USD, yang mencapai 59 poin atau setara 0,42 persen. Sementara berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke level Rp13.956 per USD.





(AHL)