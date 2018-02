OKI Sepakati Usul Indonesia Terkait Pekerja Migran

Jeddah: Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyepakati dua usulan Indonesia terkait isu ketenagakerjaan.



Dua dokumen tersebut adalah kerja sama saling pengakuan peningkatan keterampilan pekerja (Agreement on Mutual Recognition Arrangement of Skilled Workforce), serta rekomendasi kesepakatan bilateral pertukaran tenaga kerja (Recommended Bilateral Agreement on Exchange of Manpower).

Kedua dokumen tersebut telah disepakati pada pertemuan pejabat senior Kementerian Ketenagakerjaan anggota OKI yang diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi, Rabu, 21 Februari 2018. Hasil kesepakatan akan ditandatangani oleh para Menteri Ketenagakerjaan anggota OKI pada konferensi tingkat Menteri Ketenagakerjaan di Jeddah, Kamis, 22 Februari 2018, termasuk oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI M Hanif Dhakiri.



"Penerimaan dua usulan tersebut menjadi salah satu keberhasilan Indonesia sebagai ketua forum pertemuan Menteri Ketenagakerjaan anggota OKI dalam meningkatkan perbaikan isu ketenagakerjaan global, khususnya di negara anggota OKI,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Perluasan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Maruli A Hasoloan, melalui keterangan tertulis.



Menaker M Hanif Dhakiri menjadi ketua forum tingkat Menteri Ketenagakerjaan anggota OKI periode 2015-2017. Untuk dua tahun berikutnya, posisi serupa dipegang oleh Menaker Arab Saudi, Ali Bin Nasser Al Ghufaes. Pergantian tersebut akan disahkan pada Forum OKI di Jeddah.



Manfaat diterimanya kedua dokumen tersebut, Maruli mengatakan, menunjukkan adanya pengakuan kualifikasi kompetensi pekerja terampil Indonesia di antara Negara-negara anggota OKI. Dalam konteks penempatan pekerja migran, dokumen tersebut meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia.



"Serta terwujudnya konsep umum perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di seluruh negara anggota OKI dengan mengedepankan prinsip kerja yang layak (decent work)," katanya.



Konferensi Tingkat Menteri Tenaga Kerja OKI yang beranggotakan 57 negara diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Konferensi di Jeddah merupakan pertemuan keempat dengan tema Developing a Common Strategy for Manpower Development.





(ROS)