BI Prediksi Inflasi Oktober 0,03%

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi bulanan pada Oktober 2017 akan berada pada level 0,03 persen.



"Kita mengikuti survei mingguan juga menunjukkan bahwa di Oktober ini inflasi di kisaran 0,03 persen," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat 6 Oktober 2017.

Agus mengatakan secara tahunan (year on year) inflasi Oktober akan berada pada level 3,61 persen. Angka ini tentu lebih rendah dibanding capaian September sebesar 0,13 persen (month to month) dan 3,72 persen (year on year).



Agus mengatakan angka-angka tersebut sesuai target inflasi yang mengarah pada titik tengah dari kisaran target yang dicanangkan pada 2018-2019.



Inflasi yang terjaga itu juga yang membuat bank sentral memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin di September.









(AHL)