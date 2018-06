Akhir Juni, BI Diramal Kembali Naikkan Suku Bunga

Jakarta: Bank Indonesia (BI) diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 Day Reserve Repo Rate dalam Rapat Dewan Gubernur pada 27-28 Juni 2018. Perkiraan tersebut sebagai responds bank sentral dalam mengikuti kenaikan suku bunga Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed.



Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan setidaknya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin atau menjadi lima persen.

"Kalau menurut saya bisa naik 25 bps lagi," imbuh dia saat menghadiri open house di kediaman Ketua Dewan Komisioner OJK di Jalan Aditiawarman, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 15 Juni 2018.



Menurutnya tidak ada yang salah dengan rencana kenaikan BI rate selama bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sebab rendahnya inflasi tak cukup untuk memotivasi penurunan bunga. Ada indikator lain seperti yield yang kini masih didominasi oleh kepemilikan asing.



"BI kan bisa melihat bagaimana capital inflow dan outflow ketika memang harus menunjukkan tingkat naik suku bunga saya rasa enggak ada yang salah," tuturnya.



Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas ini menambahkan kenaikan BI rate tak melulu menekan angka pertumbuhan kredit selama persaingan antarbank dan likuiditas masih terjaga. Di sisi lain, stabilnya nilai tukar rupiah justru membawa dampak positif bagi dunia usaha dan pasar keuangan.



"Nim-nya juga semakin tipis yaitu menunjukkan barganing position dengan debitur lebih tinggi," pungkas dia.



Sebelumnya, pada Mei lalu Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin secara bertahap. Kini Bi rate berada di level 4,75 persen. Sementara Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (the Fed) telah menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin menjadi 1,75 persen hingga dua persen.









(AHL)