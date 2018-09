Ditjen Bea Cukai Turunkan Nilai Pembebasan Bea Masuk jadi USD75

Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Perubahan aturan ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi industri kecil dan menengah (IKM) dalam negeri dari barang-barang asal luar negeri.



Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dan sebelumnya USD100 menjadi USD75 per orang per hari.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi mengatakan kebijakan ini diambil untuk menciptakan level playing field antara hasil produksi dalam negeri yang mayoritas berasal dari IKM pembayar pajak dengan produk-produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum yang masih banyak beredar di pasaran.



"Pertimbangan ini diambil berangkat dari masukan beberapa asosiasi IKM, Kementerian Perindustrian, asosiasi forwarder (ALFI), dan pengusaha retail atau distributor offline," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 18 September 2018.



Dengan diperbaruinya aturan barang kiriman ini, yang patut ditegaskan adalah pemerintah tidak melarang masyarakat untuk membeli atau membawa barang dari luar negeri, namun yang Iebih ditekankan adalah untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas de minimis value untuk tujuan komersial.



"Pemerintah ingin masyarakat dapat memanfaatkan pembebasan bea masuk dan PDRI untuk barang kiriman yang memang ditujukan untuk keperluan pribadi. Selain itu pemerintah tentu ingin mendorong produksi lokal, dan mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri," jelas dia.



Penyesuaian ini juga merupakan rekomendasi World Customs Organization (WCO) yang menunjukkan praktik underdeclaration, under-valuation, misdeclaration, splitting barang kiriman kian marak. Studi ini juga didukung oleh data penindakan yang telah dilakukan oleh Bea Cukai, di mana terdapat importir yang melakukan 400 kali impor dalam satu hari dengan nilai rata-rata per invoice-nya sekitar USD75.



"Hal ini merupakan modus yang berhasil diendus Bea Cukai agar importir terbebas dari pengenaan bea masuk dan PDRI. Dari 400 kegiatan tersebut barang-barang yang diimpor terdiri dari jam tangan, tas, baju, kacamata, dan sarung telepon genggam," ungkap Heru.









(AHL)