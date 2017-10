BI: Negara Berkembang Masih Menarik bagi Investor

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menilai negara-negara berkembang masih menarik bagi investor untuk menempatkan modalnya kendati pada Desember 2017 Bank Sentral AS The Fed kemungkinan menaikkan suku bunga.



"Bagaimana pun juga interest diferensial antara negara maju dan berkembang seperti Indonesia masih besar, artinya menempatkan modal di negara berkembang itu masih atraktif," ujar Dody di sela-sela diskusi "Economic and Banking Outlook" di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis 5 Oktober 2017.

Dengan kondisi tersebut, lanjut Dody, bank sentral meyakini aliran modal asing masih akan masuk ke Indonesia dan berdampak positif bagi perekonomian domestik. Apalagi kondisi makro ekonomi Indonesia dalam tren perbaikan.



"Itu yang harusnya menjadikan kita cukup optimistis, artinya secara fundamental tidak ada isu atau pelemahan," tutur Dody.



Terkait dengan nilai tukar rupiah yang sempat mengalami pelemahan terhadap dolar AS pada beberapa hari terakhir, Dody sendiri melihat tersebut sifatnya sementara karena merupakan pengaruh dari kondisi eksternal, terutama kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang sudah diantisipasi oleh pasar.



"Kita tentunya masih berharap pengaruhnya cuma sementara karena dari sisi kejelasan dari Amerika sendiri sudah hampir mendekati pasti. Artinya kalau kita mengacu ke Fed Fund Rate maka menuju pada kenaikan satu kali lagi di Desember, kemudian penurunan daripada balance sheet Fed akan terjadi di Oktober. Artinya kalkulasi itu sudah dipastikan oleh pasar," jelas Dody.



Berdasarkan kurs tengah BI, nilai tukar rupiah pada Selasa 3 Oktober lalu sempat mencapai Rp13.582 per USD. Namun pada Rabu 4 Oktober menguat menjadi Rp13.489 per USD. Sementara itu pada Kamis ini nilai tukar rupiah menguat tipis Rp13.483 per USD.



Dalam RAPBN 2018, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp13.400 per USD. Dody menuturkan, asumsi tersebut masih sejalan dengan kisaran nilai tukar rupiah yang disampaikan BI yaitu Rp13.400-Rp13.700 per USD.



"Asumsi tersebut bisa dicapai atau tidak itu tergantung bagaimana kemampuan kita mengelola eksternal kita, selama kita positif dan bisa ekspor di tahun depan juga positif. Kemudian sepanjang kita masih melihat angka FDI kita besar, seharusnya tidak akan ada isu untuk ekonomi atau Rupiah kita melemah," pungkas Dody.





