Investor AS Minta Indonesia Sempurnakan Iklim Bisnis

Jakarta: Pemerintah dan para pelaku usaha Amerika Serikat (AS) berharap pemerintah Indonesia, di masa mendatang, tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat masuknya investasi. Pasalnya, hal itu tentu akan mengganggu kondisi iklim bisnis di Tanah Air yang kini sudah baik.



Demikian diungkapkan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan dalam agenda The 6th US-Indonesia Investment Summit 2018, di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis, 27 September 2018.

Pemerintah Indonesia, ucapnya, mesti berhati-hati dalam merumuskan setiap kebijakan karena peraturan yang dibuat dengan niat baik terkadang menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.



Persyaratan konten dan produksi lokal, misalnya. Kebijakan itu mungkin dimaksudkan untuk membuka banyak kesempatan bagi perusahaan lokal. Tetapi pada kenyataannya, malah bisa menghambat terjalinnya kemitraan ekonomi.



"Perusahaan teknologi tinggi akan berpikir dua kali sebelum berinvestasi di Indonesia ketika mengetahui bahwa mereka harus memproduksi berbagai barang secara lokal untuk mendapatkan hak paten. Perusahaan internet dan pelayanan finansial juga segan menawarkan pelayanan baru ketika tahu tentang keterbatasan dalam berbagi data lintas batas," ujar Donovan.



Jika pihak swasta tidak memainkan peran aktif, lanjutnya, konsumen dan wirausahawan Tanah Air akan memiliki pilihan terbatas dan dihadapkan pada jenis produk yang lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi.



Selain itu, ia juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan perlakuan yang baik dan adil kepada investor yang sudah masuk dan tengah berjalan. Hal itu akan menjadi magnet untuk mendatangkan lebih banyak lagi penanam modal dan mendongkrak perekonomian di Indonesia.



"Jangan sampai pemain lama di pasar meninggalkan sebuah negara karena ada perubahan peraturan, kontrak atau perlakuan yang tidak adil. Itu merupakan peringatan bagi investor lain yang belum memasuki pasar," terangnya.



Saat ini, ia melihat pemerintah masih menganakemaskan perusahaan-perusahaan lokal terutama BUMN dalam berbagai proyek-proyek pembangunan infrastruktur. "Sangat penting bagi pemerintah untuk menyempurnakan iklim investasi untuk menarik lebih banyak penanam modal asing," ucap Donovan.



Senior Vice President US Chamber of Commerce untuk Asia Charles Freeman mengungkapkan Pemerintah Indonesia sedianya telah menempatkan fokus yang tepat dengan mengurangi regulasi dalam rangka mendorong peluang investasi baru. Tetapi, sayangnya, banyak peluang dari kebijakan itu masih belum dapat diimplementasikan.



"Kami merasa sektor swasta asing asing masih dapat berperan lebih banyak di sektor infrastruktur tetapi sekarang masih terkendala berbagai hal seperti ketergantungan pada BUMN, masalah perizinan, lisensi, pengadaan tanah. Itu semua menghalangi proyek-proyek yang sebenarnya telah laik secara finansial," tandasnya.









(AHL)