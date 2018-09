Pemerintah Optimistis Rupiah Menguat ke Rp14.400/USD

Jakarta: Pemerintah optimistis rupiah menguat hingga ke level Rp14.400 per dolar Amerika Serikat (USD) tahun depan.



Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penguatan rupiah masih dihantui kemungkinan perkasanya USD. Apalagi Bank Indonesia (BI) memasang kisaran pergerakan rupiah pada level Rp14.300 sampai Rp14.700 per USD.

"Jadi kami pahami di dalam range itu masih bisa terjadi tahun depan Rp14.400 sampai Rp14.700. Masih sangat mungkin terjadi ke depannya," kata Suahasil dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.



Menurut Suahasil, tekanan eksternal masih membayangi pelemahan rupiah di tahun depan. Ditambah, rencana kenaikan suku bunga The Fed sebanyak dua kali dan kebijakan perang dagang negara maju yang masih berlanjut.



"Rupiah masih bisa menguat sehingga kami berpikir bahwa tahun depan, sesuai dengan yang disampaikan oleh BI juga, tekanannya tidak sebesar tahun ini," jelas dia.



Sementara, hingga akhir tahun rupiah diperkirakan berada pada Rp14.000 hingga Rp14.100 secara rata-rata sejak awal 2018 (average year to date). Meskipun dalam APBN 2018 pemerintah menargetkan rupiah sebesar Rp13.400 per USD.



"Berdasarkan data kami, nilai tukar rupiah secara average year to date Rp13.998 per USD. Jadi, tahun ini rata-rata nilai tukar rupiah akan Rp14.000 sampai Rp14.100 per USD sampai Desember," pungkasnya.





