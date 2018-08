Jokowi Teken Aturan Pajak Baru bagi Pengusaha Tambang Mineral

Makro Ekonomi Kuartal II-2018 Tumbuh 5,27% Senin, 06 Aug 2018 11:59 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2018 sebesar 5,27 persen secara year on ye…

Makro Jelang Rilis BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Ditaksir Lebih Tinggi Senin, 06 Aug 2018 09:40 Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2018 Senin, 6 Agustus 2018 ini.

Makro BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 5,15% di Kuartal II-2018 Jumat, 03 Aug 2018 18:24 Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2018 sebesar 5,15 persen secara tahunan a…

Makro Menkeu: Pemihakan ke Perempuan Dongkrak Kinerja Ekonomi Kamis, 02 Aug 2018 13:30 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemihakan kepada perempuan bisa meningkatkan nilai tambah terhadap…

Makro Ajang Internasional Diragukan Mampu Dorong Ekonomi RI ekonomi indonesia Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) meragukan ajang internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia aka…

Makro Dorong Ekspor, Indonesia Perlu Bersaing dengan Negara Kompetitor ekspor Rabu, 08 Aug 2018 15:35 Rabu, 08 Aug 2018 15:35 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai Indonesia perlu bersaing dengan negara kompetitor untuk meningka…

Makro Indef Perkirakan Ekonomi Indonesia Turun di Kuartal III-2018 pertumbuhan ekonomi Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di kuartal II-20…

Makro Lelang SBSN Serap Rp5,17 Triliun surat utang Rabu, 08 Aug 2018 13:01 Rabu, 08 Aug 2018 13:01 Pemerintah menyerap dana Rp5,17 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa, dengan total penaw…

Makro Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi di Kuartal II Diprediksi Temporer pertumbuhan ekonomi Rabu, 08 Aug 2018 11:20 Rabu, 08 Aug 2018 11:20 Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kuartal II-2018 hanya …

Makro Semester II, Menkeu Optimistis Investasi Kembali Tumbuh 7% investasi Selasa, 07 Aug 2018 19:37 Selasa, 07 Aug 2018 19:37 Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis pertumbuhan investasi untuk semester II akan kembali mencapai l…

Makro Implementasi RPJP Ekonomi Dinilai Masih Belum Jelas ekonomi indonesia Selasa, 07 Aug 2018 19:26 Selasa, 07 Aug 2018 19:26 Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional terutama sektor bisnis dinilai belum menunjukan arah yang jelas.