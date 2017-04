BI: Kekhawatiran Soal Trump Tidak seperti Tahun Lalu

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menegaskan jika kondisi pasar keuangan saat ini sudah semakin stabil. Hal ini terjadi karena kekhawatiran mengenai kebijakan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) sudah mereda atau tak sebesar tahun lalu.



Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, kebijakan yang dijanjikan Trump pada masa kampanye banyak yang belum terealisasi. Bahkan di AS sendiri rencana yang disiapkan oleh Trump banyak ditentang oleh pihak parlemen AS selaku legislator sehingga masih banyak tertunda.

"Kekhawatiran pasar keuangan menjadi berkurang. Ada dana masuk sekitar Rp72 triliun ke pasar keuangan, yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham kita. Itu semua menggambarkan bahwa kekhawatiran kita terhadap Trump sudah tidak pada saat November lalu (di 2016)," kata Mirza, di Museum BI, Jakarta Barat, Rabu malam 5 April 2017.Mirza menceritakan jika kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi di mana Trump baru memenangkan pemilihan presiden AS. Saat itu kemenangan yang diraih oleh Trump berada di luar ekspektasi pasar sehingga menyebabkan terjadinya volatilitas yang sedikit meningkat."Kalau kita lihat persepsi di pasar pada waktu Trump menang November, pada saat itu memang pasar kaget, pasar keuangan terkejut karena tidak mengira bahwa Trump akan menang, kemudian yang terjadi sempat ada volatilitas meningkat di pasar keuangan," jelas dia.Lebih lanjut, kondisi pasar keuangan yang penuh ketidakpastian itu ditambah lagi dengan rencana Trump yang di luar dugaan. Dengan berbagai kebijakan proteksionisme dan pengetatan kebijakan fiskal membuat terjadinya peningkatan terhadap penjualan surat utang AS."Ini semua berujung pada meningkatnya imbal hasil surat utang AS. Kalau imbal hasil AS meningkat maka imbal hasi; surat utang negara berkembang juga akan meningkat, itu yang terjadi di November pada saat pasar khawatir dengan kemenangan Trump," pungkasnya.(ABD)