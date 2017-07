Indef Klaim Ekonomi Indonesia Masih Bergerak Datar

Metrotvnews.com, Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai situasi dan kondisi ekonomi tidak bergerak secara maksimal sesuai dengan harapan banyak pihak. Bahkan, pergerakan ekonomi di bawah Pemerintahan Jokowi-JK terbilang datar selama tiga tahun berjalan.



Indef menilai hal itu lantaran tercermin dari nilai ekspor Indonesia yang menurun tajam kurang dari USD100 miliar dibandingkann dengan posisi USD200 miliar di akhir 2013. Kondisi tersebut tentu perlu menjadi evaluasi dan perlu ada langkah lain guna mengakselerasi perekonomian agar lebih baik di masa mendatang.

"Ekspor ini dinamika kebijakan dan (berkaitan dengan) kredit bank. Tapi, sekarang hampir mencari (ekspor dengan nilai) USD100 miliar. Jadi separuh tugas dan ini gawat. Satu angka saja mencerminkan hampir keseluruhan dinamika di Indonesia," klaim Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini, ‎di daerah Duren Kalibata, Jakarta Selatan‎, Rabu 19 Juli 2017.Menurutnya, konsumsi dan daya beli masyarakat yang sebelumnya menjadi andalan maka sekarang ini kinerjanya justru menjadi anjlok. Bayangkan saja sejumlah peritel banyak menjalankan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Tidak ditampik sektor ini memang tengah lesu."Seluruh supermarket konsumsi yang dulu diandalkan sekarang anjlok semua. Hypermart lay-off karyawan. Tandanya daya beli melemah," jelas pria yang penah kalah dalam persaingan menjadi Gubernur DKI Jakarta itu.Tingkat kesenjangan Tanah Air, masih kata Didik, juga masih tinggi. ‎Hal itu tercermin dari tingkat ketimpangan dan kesejangan Indonesia yang masuk dalam tiga besar. Bisa dikatakan angka itu sudah tinggi dibandingkan dengan negara lainnya."Indeks gini rasio, walaupun ini pengeluaran dan tidak mencerminkan aset itu tetap naik. Indonesia termasuk tiga negara besar paling senjang di dunia. Satu persen pemilik akun di bank menguasai 80 persen dari total utang. Itu kesenjangan yang luar biasa," pungkas Didik.(ABD)