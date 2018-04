BI Catat Inflasi 0,12% di Pekan Ketiga April

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat gerak inflasi mencapai 0,12 persen di pekan ketiga April 2018. Adapun besaran inflasi tersebut banyak dikontribusikan oleh komponen volatile food yang cenderung menguat terus menerus.



"Sampai pekan ketiga bulan ini inflasi sebesar 0,12 persen, terutama didorong oleh kenaikan harga bawang merah, telur, dan daging ayam," ucap Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo, ‎ditemui di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat, 20 April 2018.

Ia menambahkan terjadinya inflasi selama tiga minggu di April tahun ini membuat tingkat inflasi secara tahunan mencapai 3,44 persen. Dengan porsi inflasi tahunan 3,44 persen, Dody optimistis, tingkat inflasi ‎masih dapat terjaga dalam rentang target BI di kisaran 3,5 persen plus minus satu persen.



Asal tahu saja, Dody sebelumnya pernah menyatakan, tingkat inflasi tetap terkendali meski akan memasuki periode bulan puasa dan Lebaran pada pertengahan Mei mendatang. Tahun ini, bank sentral menargetkan inflasi berada pada rentang 3,5 plus minus satu persen.



"Kita melihat peak inflasi salah satunya dari inflasi hari raya keagamaan, juga misalnya saat masuk musim-musim usai panen. Semuanya sudah kita hitung," terang Dody.



Dia menambahkan, risiko terhadap kenaikan inflasi tetap ada meski risikonya cenderung tidak mengkhawatirkan. Salah satu contohnya adalah kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan mencapai USD60 per barel, namun dinilai tidak menganggu pencapaian inflasi kedepannya.



Sementara untuk inflasi yang disebabkan oleh gejolak harga pangan, menurut Dody, juga bisa dikendalikan dengan baik. Pemerintah bisa memastikan ketersediaan barang terpenuhi sehingga tidak ada kenaikan harga yang berlebihan.



"Kebijakan pemerintah untuk membuka impor barang komoditi strategis akan tetap dilakukan di tahun ini sebagaimana telah dilakukan di 2017. Panen komoditas khususnya yang terjadi Maret hingga kuartal II, diharapkan membantu ketahan inflasi pangan yang terjadi sejak Januari dan Februari lalu," jelas Dody.





