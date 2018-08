BI-Bank Sentral Australia Perpanjang Kerja Sama Pertukaran Mata Uang

Mikro Kuartal II-2018 Ekonomi DKI Jakarta Tumbuh Melambat 5,93% Selasa, 07 Aug 2018 10:35 BI Kantor Perwakilan (KPw) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan perekonomian DKI Jakarta pada kuartal II-2018 melambat dibandingkan de…

Mikro Gubernur Bank Sentral EMEAP Sepakati Kebijakan Hadapi Globalisasi Senin, 06 Aug 2018 21:24 Gubernur Bank Sentral Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) menyepakati penguatan koordinasi kebijakan…

Mikro Tetap Beroperasi BI Pastikan Rupiah Tersedia Usai Gempa Lombok Senin, 06 Aug 2018 11:52 Bank Indonesia (BI) akan memastikan uang rupiah tersedia dalam jumlah yang cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Mikro BI dan Bank Sentral Filipina Sepakati Kerja Sama Anti Pencucian Uang Minggu, 05 Aug 2018 10:26 Bank Indonesia (BI) dan Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understan…

Makro Kemenkeu Masih Kaji Penerbitan Panda Bond utang luar negeri Kamis, 09 Aug 2018 09:46 Kamis, 09 Aug 2018 09:46 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih akan mengkaji penerbitan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi …

Makro Jokowi Teken Aturan Pajak Baru bagi Pengusaha Tambang Mineral pertumbuhan ekonomi Kamis, 09 Aug 2018 07:17 Kamis, 09 Aug 2018 07:17 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken payung hukum mengenai perlakuan pungutan negara bagi pelaku usaha di sektor pertambang…

Makro Ajang Internasional Diragukan Mampu Dorong Ekonomi RI ekonomi indonesia Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) meragukan ajang internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia aka…

Makro Dorong Ekspor, Indonesia Perlu Bersaing dengan Negara Kompetitor ekspor Rabu, 08 Aug 2018 15:35 Rabu, 08 Aug 2018 15:35 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai Indonesia perlu bersaing dengan negara kompetitor untuk meningka…

Makro Indef Perkirakan Ekonomi Indonesia Turun di Kuartal III-2018 pertumbuhan ekonomi Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di kuartal II-20…

Makro Lelang SBSN Serap Rp5,17 Triliun surat utang Rabu, 08 Aug 2018 13:01 Rabu, 08 Aug 2018 13:01 Pemerintah menyerap dana Rp5,17 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa, dengan total penaw…

Makro Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi di Kuartal II Diprediksi Temporer pertumbuhan ekonomi Rabu, 08 Aug 2018 11:20 Rabu, 08 Aug 2018 11:20 Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kuartal II-2018 hanya …

Makro Semester II, Menkeu Optimistis Investasi Kembali Tumbuh 7% investasi Selasa, 07 Aug 2018 19:37 Selasa, 07 Aug 2018 19:37 Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis pertumbuhan investasi untuk semester II akan kembali mencapai l…