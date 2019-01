Investasi Diprediksi Melambat Jelang Pilpres 2019

Jakarta: Laju investasi asing diperkirakan melambat sebelum perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019 dan mulai membaik setelah rangkaian kegiatan lima tahunan itu berakhir. Adapun laju investasi memiliki komponen penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi sehingga semua pihak perlu menjaga iklim kondusif investasi.



"Polanya biasanya begitu yang terjadi pada 2014 dan 2009. Saat menjelang Pilpres agak turun (investasinya), setelah ada kepastian pemenang baru meningkat," kata Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 4 Januari 2019.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu menuturkan pelambatan laju investasi diprediksi terjadi sepanjang semester pertama 2019 mengingat Pilpres akan dilaksanakan pada April. Pasalnya, ia memperkirakan, banyak investor yang masih akan menunggu atas hasil pemilihan Presiden.



Namun, diharapkan investasi bisa membaik setelah pengumuman hasil Pilpres yang diikuti dua pasangan calon. "Mungkin 2020 mulai meningkat. Paling cepat semester kedua 2019 setelah keluar hasil (Pilpres) akan membaik," katanya.



Selain karena momentum Pilpres, Berly menyebut, kondisi ekonomi global yang terimbas aksi perang dagang juga masih akan membayangi pelambatan laju investasi. "Kondisi global yang menunggu perang dagang serta adanya Pilpres ini memang kombinasi kurang bagus bagi Indonesia di tahun ini," pungkasnya.





(ABD)