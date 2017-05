DJP Pastikan Aman dari Ancaman Ransomware wannaCry

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan data perpajakan hingga saat ini aman dari serangan virus atau malware ransomware wannaCry.



Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan sejauh ini tak ada laporan dari kantor pajak mana pun di Indonesia.

"Sejauh ini kami belum menerima laporan ada yang kena serangan," kata Iwan pada Metrotvnews.com melalu pesan singkat, Selasa 16 Mei 2017.Iwan mengatakan, DJP telah mengantisipasi serangan malware tersebut seperti yang disarankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yakni menyalin (back up) data.Selain itu, DJP juga telah menggunakan antivirus yang bisa menahan atau menghindari malware jenis tersebut.Ke depan, kata Iwan, otoritas akan meningkatkan kesadaran seluruh pegawai pajak terhadap pentingnya menyempurnakan IT security. Misalnya, untuk membuka file lampiran di email yang tidak dikenal pengirimnya, tidak sembarangan menukar data via USB tanpa dilakukan scan terlebih dahulu, senantiasa melakukan update antivirus ataupun versioning OS.Lebih jauh dia menambahkan dari sisi teknokogi DJP sesegera mungkin akan mengimplementasikan join domain dan desktop management."Kalau desktop management join domain maksudnya adalah nanti setiap PC yang ada di seluruh KPP di-manage secara terpusat, user tidak visa lagi menginstal aplikasi atau upload data tanpa izin dari admin," jelas dia.(SAW)