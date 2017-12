Ekonom: Cadangan Devisa BI Semakin Tergerus

Jakarta: ‎Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed berencana mengerek kembali tingkat suku bunganya di akhir tahun ini. Artinya, bila terjadi kenaikan kembali, maka tingkat suku bunga acuan sudah naik tiga kali dalam satu tahun terakhir.



Kenaikan suku bunga The Fed di akhir tahun ini, menurut Ekonom Indef Bhima Yudistira akan memberikan dampak yang bagus bagi kinerja inflasi dan data tenaga kerja di Amerika Serikat yang pada akhirnya bakal berdampak bagi nilai tukar rupiah.

Agar rupiah tidak turun terlalu tajam, bilang Bhima, maka harus diantisipasi oleh pemerintah maupun Bank Indonesia (BI). Sebab, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) akan kembali melemah ke posisi Rp13.600-Rp13.800 per USD.



Pada saat rupiah melemah, dia mengaku, dapat dipastikan BI akan menjalankan intervensinya ke pasar dengan menggelo‎ntorkan cadangan devisa yang dimilikinya.



"BI akan mengurangi cadangan devisa yang sekarang sekitar USD124 miliar-an pada saat ini. Agar tetap terjaga rupiah di bawah Rp13.800 per USD, maka cadangan devisa bisa sampai di bawah USD120 miliar hingga akhir tahun ini," tegas Bhima kepada Medcom.id, ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.



Selain rupiah, lanjut Bhima, pasar‎ modal juga terdampak adanya realisasi kenaikan suku bunga The Fed di akhir tahun ini. Meski penurunannya tidak terlalu besar.



"Ada capital outflow, maka IHSG sampai akhir tahun ini ke posisi 5.990-6.000. Penurunannya tidak terlalu besar," jelas Bhima.



‎Meski suku bunga The Fed telah dikerek, lanjut Bhima, maka BI akan lebih memperketat kebijakan moneternya. Pada akhirnya, suku bunga kredit perbankan akan melambat. Karena, perbankan tidak terlalu cepat mengucurkan kreditnya di saat BI menjaga kondisi moneternya.



"Penurunan kredit, dan masih akan melambat (kredit perbankan). Bank masih melihat kejadian dan kepastian global. Dampak itu akan terus berlanjut hingga 2018," pungkas Bhima.





(SAW)