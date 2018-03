Kemenkeu: Posisi Utang Pemerintah Masih dalam Batas Aman

Jakarta: Posisi utang pemerintah di akhir Februari mencapai Rp4.034,8 triliun. Dengan posisi tersebut, maka rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,24 persen.



Mengutip pernyatakan di laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis, 15 Maret 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim jumlah tersebut masih berada dalam level yang aman dan rendah dari batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 bahwa total utang pemerintah terhadap PDB sebesar 60 persen.

Apabila dibandingkan dengan negara yang setara dengan Indonesia (peer countries) seperti Vietnam (63,4 persen), Thailand (41,8 persen), Malaysia (52,7 persen), Brasil (81,2 persen), Nikaragua (35,1 persen) ataupun Irlandia (72,8 persen), maka Indonesia mempunyai total utang terhadap PDB yang sangat kecil.



Seiring dengan membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat kredit Indonesia, minat dan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan Indonesia semakin meningkat. Hal ini membawa dampak langsung terhadap semakin menurunnya biaya utang Pemerintah yang ditunjukkan oleh tren penurunan yield SBN.



Dari segi komposisi utang, selama beberapa waktu ini jumlah pinjaman luar egeri yang berasal dari kreditur Komersial mengalami pertumbuhan yang negatif, dari Rp45,22 triliun pada akhir bulan Februari 2017 menjadi Rp43,32 triliun per akhir Februari 2018 atau sebesar minus 4,21 persen (yoy). Sementara itu untuk pinjaman luar negeri yang berasal dari kreditur multilateral mengalami peningkatan 8,15 persen (yoy), dari Rp366,18 triliun di akhir Februari 2017 menjadi Rp396,02 triliun pada akhir Februari 2018.



Adanya pergeseran pada kedua jenis pinjaman luar negeri tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk mencapai efisiensi pemanfaatan utang. Dalam hal ini dikatakan, pemerintah mengutamakan pinjaman multilateral yang biayanya relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial.



Di samping itu, pinjaman multilateral juga memiliki lebih banyak keuntungan seperti adanya alih teknologi serta sharing knowledge dan expertise yang diberikan oleh lembaga-lembaga kreditur multilateral. Benefit yang diberikan tersebut masih dibutuhkan oleh Indonesia dalam menangani isu-isu pembangunan yang terkait dengan bidang struktural dan sektoral.



Benefit yang didapatkan ini sejalan dengan agenda lembaga multilateral tersebut untuk menjalankan program pembangunan global yang secara langsung terkait dengan program-program pembangunan di dalam negeri yang produktif, seperti pada bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.



Adapun kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh lembaga Multilateral saat ini antara lain proyek Pengembangan dan Perbaikan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia yang terdapat pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya dan Universitas Negeri Padang.



Dukungan untuk pembiayaan belanja infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya, selain berasal dari Pinjaman juga berasal dari Surat Berharga Negara (SBN). Instrumen SBN yang kian diminati oleh investor arena semakin membaiknya fundamental ekonomi Indonesia serta membaiknya peringkat kredit Indonesia yang sudah berada pada level Investment Grade, jumlahnya telah berkembang menjadi Rp3.257,26 triliun per akhir Februari 2018.





