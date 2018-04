Jika tak Kembangkan Industri, Ekonomi RI Mentok 5,5%

Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan perekonomian Indonesia diperkirakan hanya bisa tumbuh paling tinggi hingga 5,5 persen.



Hal tersebut disampaikan dia saat memberikan sambutan kunci dalam acara The 4th Industrial Dialogue Grand Session: The Study on the Promotion of Globally Competitive Industry. Bambang mengatakan perkiraan tersebut berdasarkan hasil studi atau temuan yang mengatakan tentang potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Walaupun kita memacu ekonomi setinggi-tingginya pada kondisi hari ini, dengan iklim bisnis seperti ini, dengan iklim daya saing seperti yang kita miliki sekarang, maksimal kita hanya akan tumbuh 5,5 persen," kata Bambang menirukan hasil studi tersebut di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 17 April 2018.



Bambang kemudian menjelaskan, keterbatasan pertumbuhan tersebut sangat dipengaruhi oleh belum adanya terobosan yang berasal dari sektor industri pengolahan atau manufaktur. Selama ini, kata dia, sektor manufaktur belum menunjukkan peranannya untuk bisa membawa pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi.



Oleh karenanya, kata mantan Menteri Keuangan ini, apabila Indonesia tak ingin menjadi seperti yang diperkirakan dalam hasil studi tersebut, maka sektor industri harus diperkuat.



Hal ini, kata dia, sebenarnya sesuai dengan upaya pemerintah yang saat ini tengah memperbaiki dan mengembangkan industri manufaktur, yakni dengan memberikan berbagai kelonggaran melalui insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance dan lain sebagainya.



"Jadi kita semua jangan pesimis, bahwa 5,5 persen itu mentok. 5,5 persen itu masih bisa diangkat ke atas tapi syaratnya harus ada perbaikan menyeluruh di sektor manufaktur," tutur Bambang.



Lebih jauh dirinya menambahkan, pengembangan atau revitalisasi sektor industri manufaktur akan bisa bermanfaat besar bagi keseluruhan kegiatan ekonomi.











(SAW)