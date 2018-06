Peringkat Keamanan RI Untungkan Perekonomian

Jakarta: Berdasarkan jajak pendapat tahunan Gallup 2018 Global Law and Order Report, Indonesia berada di peringkat ke-9 dalam 10 negara teraman di dunia berdasarkan tingkat ketertiban dan hukum. Hasil survei itu berdampak positif bagi Indonesia, terutama untuk sektor ekonomi dan pariwisata.



"Hasil survei tersebut menunjukkan pemerintah, melalui kepolisian khususnya, bisa memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Hasil tersebut pun bisa berdampak positif bagi sektor ekonomi maupun pariwisata," ujar Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo saat dihubungi di Jakarta, Senin, 18 Juni 2018.

Survei itu menanyai responden dari 142 negara tentang kepercayaan mereka kepada polisi setempat, tingkat rasa aman saat keluar di malam hari, kasus pencurian, dan mereka atau anggota keluarga menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir.



Hasilnya warga di negara-negara seperti Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) tidak menganggap negara mereka sangat aman jika dibandingkan dengan Mesir, Indonesia, dan Tiongkok.



Australia bahkan berada di bawah Selandia Baru dan di belakang Bangladesh, Mauritius, Israel, dan Rwanda dalam jajak pendapat kepada 148 ribu orang dewasa itu.



Selandia Baru mendapat nilai 83 dari 100 dan menempati posisi 37. Australia dengan 82, lebih rendah daripada AS yang mendapat nilai 84 dan Inggris dengan 86.



Afghanistan menduduki peringkat kedua paling tidak aman, di belakang Gabon, Afrika Selatan, Brasil, dan Botswana. Sementara itu, Uzbekistan mencetak nilai 91, di atas Indonesia (89), dan Tiongkok serta Mesir--keduanya 88.



Peringkat keamanan Mesir meningkat jika dibandingkan dengan 2016 sebesar 82. Skor Mesir menempatkan mereka di samping Denmark dan Slovenia meskipun selalu menjadi target milisi Islam yang menewaskan lebih dari 70 orang pada 2016 dalam serangan ke gereja-gereja. Warga di Mesir disebut menempatkan kepercayaan lebih pada polisi, menurut Global Managing Partner of Gallup Jon Clifton kepada BBC. Singapura mengambil posisi teratas sebagai negara teraman dengan skor 97.



Lebih lanjut, Eko menambahkan, survei itu dilakukan lembaga internasional tepercaya. Secara politik, hasil survei itu akan memperkuat pemerintah Indonesia di dalam menarik investasi. Di situ ada faktor risiko negara.



"Survei itu menunjukkan bahwa risiko investasi di Indonesia semakin kecil. Jadi, investor itu akan merasa aman dan terlindungi. Dari sektor pariwisata, survei itu menjadi tolok ukur bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan nyaman bagi para turis yang akan berwisata," terangnya. (Media Indonesia)









(AHL)