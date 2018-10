Depresiasi Rupiah ke Mitra Dagang hanya 4%

Nusa Dua: Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hanya sebesar empat persen.



Demikian disampaikan Economic Counsellor and Director of the Research Department IMF Maurice Obstfeld saat konferensi pers World Economic Outlook IMF, di BICC, Nusa Dua, Bali, Selasa, 9 Oktober 2018.

"Rupiah tahun ini telah terdepresiasi terhadap dolar sekitar 10 persen, depresiasi pada basis efektif ketimbang terhadap mitra dagangnya yang hanya empat persen," jelas dia.



Dia mengakui, dari perspektif sebuah negara, cukup mudah berbicara soal pelemahan mata uang. Tetapi, jika dipandang lebih luas, kekuatan dolar tak bisa dipandang sebelah mata.



"Dan saya pikir itulah yang kami lihat. Jadi, seseorang tidak ingin melebih-lebihkan sejauh mana masalah (pelemahan mata uang) tersebut. Itu penting untuk diingat," ujarnya.



Di sisi lain, sejalan dengan pelemahan mata uang di beberapa negara, ada tiga hal umum yang ditentang oleh sejumlah negara di dunia.



"Pengetatan kebijakan moneter secara bertahap di Amerika Serikat (AS), pendekatan pengetatan lebih dalam di kawasan euro, dan pengetatan kondisi keuangan secara umum yang dihadapi pasar negara berkembang di seluruh dunia," tutur dia.









(Des)