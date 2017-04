Pemerintah Diminta Jaga Momentum Deregulasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) berharap pemerintah terus melanjutkan momentum deregulasi yang sedang dijalankan. Dengan adanya deregulasi, maka investasi akan semakin banyak, sehingga pada akhirnya akan mampu menggerakkan perekonomian nasional.



Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, Presiden Joko Widodo telah melarang adanya penerbitan aturan baru di tingkat kementerian maupun lembaga yang bisa menghambat investasi.

"Pemerintah tak henti lakukan analisa terhadap dampak deregulasi. Presiden sampaikan bahwa jangan ada peraturan-peraturan baru yang menghambat investasi dan jangan lupa bahwa kita ingin supaya (tingkat) ease of doing business membaik," ujarnya di Kompleks Perkantoran BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 7 April 2017.Baca:Dirinya menambahkan, target Presiden untuk kemudahan investasi di posisi 40 adalah hal yang perlu diwujudkan. Saat ini Indonesia masih menempati urutan 91 dari sebelumnya berada di posisi 109 untuk tingkat kemudahan berinvestasi di antara negara lain."Asalkan kita terus deregulasi dan jaga inflasi dengan baik, anggaran bisa tetap sehat, defisit tetap terkendali katakan lah di sekitar 2,5 persen dari PDB, maka tekanan domestik akan membaik," jelas dia.Baca:Selain itu Indonesia harus tetap mewaspadai volatilitas yang datang dari luar negeri. Apalagi the Fed berencana melakukan normalisasi terhadap balance sheet mereka dengan mengurangi surat berharga yang telah jatuh tempo."Apa dampaknya? Supply dari likuiditas dolar di global akan berkurang. Tapi, sesuai statement the Fed, mereka akan melakukannya secara hati-hati dan jangan sampai menimbulkan gejolak," pungkasnya.(AHL)