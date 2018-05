Indef: Penggunaan Rupiah dalam Transaksi Ekspor Terlalu Berisiko

Jakarta: Penggunaan rupiah dalam transaksi ekspor sempat digaungkan sebagai alternatif untuk mengembalikan keperkasaan mata uang Garuda. Namun, kegiatan tersebut dinilai terlalu berisiko lantaran posisi rupiah tidak memiliki nilai tawar yang tinggi seperti yuan, yen, dan dolar Amerika Serikat (USD).



"Idenya menarik tapi enggak applicable. Posisi kita tidak setara dan bisa dicuekin nanti," ujar Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, saat ditemui di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.

Menurut Eko hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia bergantung terhadap mata uang negeri Paman Sam. Sebagian besar investasi dalam negeri dalam bentuk penanaman modal asing pun menggunakan mata uang USD termasuk kredit utang luar negeri, maupun portofolio arus modal masuk.



Di sisi lain, lanjutnya, mendongkrak ekspor dianggap salah satu opsi untuk bertahan di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap USD. "Dengan USD kita yang butuh. Mereka enggak butuh kita," imbuh dia.



Berbeda dengan kasus Tiongkok, negeri Tirai Bambu ini memiliki posisi tawar yang cukup tinggi terhadap mata uang Paman Sam. Terbukti Yuan sebagai salah satu mata uang internasional terus melakukan penetrasi agar membanjiri dunia lewat ikatan dagang dengan berbagai negara termasuk Indonesia.



Sebagai contoh perang tarif AS-Tiongkok sebagai bentuk bargaining position kedua negara tersebut. Di satu sisi, AS mengincar obligasi dengan menaikkan Fed Rate dan melakukan perang tarif agar perekonomian global melemah demi mengembalikan kekuatan ekonominya.



Di sisi lain, Tiongkok bisa menghantam balik AS karena merupakan pembeli obligasi terbesar. Hal ini membuat AS berpikir ulang untuk melanjutkan perang tarif.



"Nah jadi ini korelasi sektor keuangan dan riil karena keduanya masing-masing USD sudah dipakai seluruh dunia dan barang-barang Tiongkok sudah dipakai diseluruh dunia sehingga mereka bargaining position-nya sama," tukas Eko.



Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menilai penggunaan rupiah dalam setiap kegiatan atau transaksi ekspor merupakan salah satu alternatif untuk mengembalikan keperkasaan mata uang Garuda. Hal itu menjadi penting dilakukan lantaran nilai tukar rupiah terhadap USD masih bertengger di level Rp14.000.



"Terlepas dari intervensi BI adalah berani enggak BI dan pemerintah membuat keputusan agar seluruh transaksi yang terkait dengan ekspor menggunakan mata uang rupiah," ujar Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia, ditemui di kediaman Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, di Jalan Widya Chandra III.









