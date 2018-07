Penerbitan SBI tak Berdampak Langsung ke Rupiah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) sudah mengaktifkan kembali Sertifikat Bank Indonesia SBI) dengan tenor 9 bulan dan 12 bulan. Tujuannya demi membantu nilai tukar rupiah kembali stabil terhadap dolar AS (USD).



Sepanjang perdagangan Selasa, 24 Juli 2018, mengutip Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, mata uang rupiah terhadap USD masih berada di posisi Rp14.541 per USD, atau melemah bila dibanding perdagangan Senin, 23 Juli 2018, yang mencapai posisi Rp14.454 per USD.

Walaupun bisa mengerek rupiah, ‎Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah‎ mengatakan dampaknya tidak akan terasa. Namun demikian, membutuhkan waktu untuk membuat rupiah bangkit kembali.



"Tidak secara langsung ke rupiah (untuk dampak pengaktifan kembali SBI tenor 9 bulan dan 12 bulan)," kata Nanang, ‎ditemui di Gedung BI, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.



SBI ini, lanjut dia, bisa menjadi instrumen tambahan bagi instrumen surat berharga lainnya yang ada di pasar. Pada akhirnya, inflow dana asing ‎akan semakin meningkat.



"Termasuk investor asing (sasarannya), agar memiliki pilihan yang yield-nya sangat atraktif," jelas dia.



Dia mengatakan kenaikan BI 7-Day Reverse Repo Rate ke posisi 5,25 persen juga membantu menarik pelaku pasar yang lebih banyak. Karena, imbal hasil atau return yang didapatkan oleh investor lebih menarik.



"Bayangkan, dengan kenaikan policy rate, itu bagian dari upaya kami dalam menarik investasi ke Indonesia. Dan tentunya untuk bank asing juga," tutur dia.









(AHL)