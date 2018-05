Kerja Sama BI-Jepang Bukan untuk Antisipasi Pelemahan Rupiah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memastikan amandemen bilateral swap arrangement (BSA) dengan Kementerian Keuangan Jepang bukan mengantisipasi pelemahan rupiah. Rencana amandemen sudah ada sejak beberapa tahun lalu, dan baru disepakati dalam pelaksanaan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 di Manila.



Kepala Departemen Internasional BI Doddy Zulverdi mengatakan momentum pertemuan gubernur bank sentral dan menteri keuangan di Manila betul-betul ingin dimanfaatkan oleh BI. Apalagi pertemuan ASEAN+3 adalah pertemuan yang rutin dilakukan, sehingga BI mengambil momentum itu untuk menyepakati rencana amandemen perjanjian tersebut.

"Ini tidak tiba-tiba, karena ini jauh sebelum tekanan terjadi atau sejak 2017 pertengahan kita sudah membicarakan ini. Jadi enggak, ini kebetulan saja kita baru announce. Ini jadi pembicaraan sudah jauh-jauh hari, jadi ini sifatnya tidak tiba-tiba karena merespons tekanan," kata dia di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Mei 2018.



Selain dengan Jepang, BI saat ini telah memiliki sejumlah kerja sama pertukaran mata uang sebagai bagian dari second line of defence. Misalnya saja dalam perjanjian Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) senilai USD240 miliar, serta dari Dana Moneter Internasional (IMF) berupa Flexible Credit Line (FCL).



Doddy menambahkan, sejauh ini bank sentral belum memanfaatkan berbagai perjanjian tersebut untuk menjaga nilai tukar. Pasalnya BI menilai jumlah cadangan devisa masih mencukupi, di mana sampai Maret 2018 sekitar USD126 miliar atau masih di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.



"Kami melihat, cadangan devisa kita juga cukup aman jadi belum ada kebutuhan untuk menambah kesepakatan baru. Sejauh ini tidak ada (second line yang dimanfaatkan), karena tekanan yang terjadi sejauh ini kita bisa handle dengan memanfaatkan cadangan devisa yang sudah ada," jelas dia.



Penguatan BSA merupakan upaya bank sentral untuk memperkuat jaring pengaman keuangan internasional sebagai salah satu policy tools dalam menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Penguatan ini diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia.









