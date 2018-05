Perry Warjiyo Diminta Langsung Ciptakan Stabilitas Rupiah

Jakarta: Perry Warjiyo resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 setelah mengucap sumpah dan dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Di posisinya sekarang ini, Perry dihadapkan pada sejumlah persoalan ekonomi terutama dari sisi nilai tukar rupiah yang tengah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).



Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang turut hadir dalam pelantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia di Gedung MA, mengatakan, tugas utama Perry Warjiyo sekarang ini adalah langsung menciptakan stabilitas nilai tukar yang kini telah memasuki keseimbangan baru atau new normal.

"Kita sekarang lihat suasana dan (Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI yang baru) harus fokus terhadap stabilitas (nilai tukar rupiah) agar tidak menimbulkan situasi yang tidak sustainable," kata Ani, sapaan akrabnya, usai acara pelantikan, di Gedung MA, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Mei 2018.







Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan pemerintah siap bekerja sama dengan bank sentral untuk menciptakan stabilitas demi menjaga keberlangsungan ekonomi nasional. Upaya terus menerus siap dilakukan dengan harapan pelemahan nilai tukar rupiah tertahan dan tidak menekan pergerakan ekonomi Indonesia.



Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti. Menurut Destry, Pekerjaan Rumah (PR) utama yang harus dijalankan oleh Perry yakni terkait stabilitas rupiah yang telah terpental jauh dari asumsi dalam APBN 2018 yakni Rp13.400 per USD.



Sementara itu, mengutip Bloomberg, Kamis, 24 Mei 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.192 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.192 hingga Rp14.193 per USD dengan year to date return di minus 4,82 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.977 per USD.









