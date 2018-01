Ditjen Pajak Imbau Masyarakat Lapor SPT Tepat Waktu

Jakarta: Menjelang periode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), Direktorat Jenderal Pajak mengimbau agar masyarakat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu.



Dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id, Jumat, 19 Januari 2018, Ditjen Pajak menyampaikan beberapa imbauan yang ditujukan pada pemberi kerja atau bendaharawan, wajib pajak badan, serta wajib pajak peserta tax amnesty.

Bagi pemberi kerja, DJP mengimbau agar bukti pemotongan dengan kode 1721 A1/A2 merupakan dasar pengisian SPT PPh Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi serta penyedia SPT Tahunan pre-populated.



"Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengingatkan seluruh pemberi kerja dan bendaharawan agar melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, serta mengisi dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 Masa Desember 2017 (termasuk formulir 1721-I) secara benar dan tepat waktu," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama.



Dia menjelaskan, dengan mengisi bukti pemotongan secara benar dan melaporkannya tepat waktu, para pemberi kerja dan bendaharawan membantu para pegawai atau karyawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sekaligus berpartisipasi dalam meningkatkan

kepatuhan pajak nasional.



Sementara untuk Wajib Pajak Badan, DJP menyatakan adanya tambahan dokumen terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/201 menyatakan di antaranya Wajib Pajak yang yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan modalnya terbagi atas saham-saham serta memiliki utang dan mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.









Apabila Wajib Pajak memiliki utang swasta luar negeri, Wajib Pajak juga wajib menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.



Tambahan dokumen tersebut, kata Yoga, tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan, pembiayaan, asuransi, infrastruktur, pertambangan tertentu, atau yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh yang bersifat



"Ketentuan lengkap terkait penentuan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri ini dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2017," tutur Yoga.



Selain itu, ada juga tambahan dokumen terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 yang berisi di antaranya yakni Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus melampirkan Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, dan Laporan per Negara dalam SPT Tahunan PPh Badan. Kemudian, tata cara pengelolaan dan pelaporan Laporan per Negara mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2017.



DJP juga mengingatkan pada wajib pajak badan terkait penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik mengikuti ketentuan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017.









Laporan penghitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal, laporan utang swasta luar negeri, ikhtisar dokumen Induk dan dokumen lokal, serta tanda terima laporan per negara disampaikan sebagai bagian dari dokumen atau keterangan yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik sebagai satu file dengan format Portable Document Format (PDF).



Adapun bagi peserta amnesti pajak yang telah berkomitmen menyatakan akan melakukan repatriasi aset, mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.



Begitu juga peserta amnesti yang mengungkapkan harta tambahan yang berada di dalam negeri, mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penempatan harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.



Batas waktu penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi dan laporan penempatan harta tambahan mengikuti saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 untuk laporan tahun pertama, Tahun Pajak 2018 untuk laporan tahun kedua, dan Tahun Pajak 2019 untuk laporan tahun ketiga.



"Ketentuan lengkap terkait tata cara pelaporan ini dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2017," pungkas Yoga.





(AHL)