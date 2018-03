Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut pertumbuhan utang pemerintah tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya dalam tiga tahun ini, utang tumbuh double digit sementara perekonomian Indonesia hanya tumbuh single digit.



Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan dari 2015 sampai 2017 utang pemerintah tumbuh double digit sekitar 14,81 persen. Sementara itu rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga setengah tahun terakhir hanya tumbuh 8,74 persen.

"Akibatnya laju penambahan utang yang lebih kencang dari peningkatan PDB, akan semakin menggerogoti stabilitas perekonomian ke depan. Ini tentu akan banyak implikasi yang luas terhadap perekonomian," ujarnya di Kantor Indef, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Maret 2018.



Pada 2015, nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp11.526 triliun, meningkat menjadi Rp12.406 triliun di 2016 dan sebesar Rp13.588 triliun di 2017. Rata-rata PDB tersebut meningkat 8,74 persen secara tahunan (yoy).



Sementara total utang pemerintah pada 2015 mencapai Rp3.165 triliun dan meningkat menjadi Rp3.515 triliun di 2016 dan Rp3.938 triliun di 2017. Data terakhir pada Februari 2018, utang pemerintah sebesar Rp4.035 triliun atau naik 13,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



Tak hanya itu, efektivitas utang untuk meningkatkan produktivitas perekonomian tidak kunjung terlihat sampai sekarang. Salah satu contoh yang paling nyata adalah sulitnya mendorong pertumbuhan ekonomi agar mampu tumbuh lebih dari lima persen.



"Setidaknya harus ada sektor yang produktivitasnya meningkat duluan. Sektor yang bisa meningkatkan nilai tambah, tenaga kerja dan sebagainya. Sejauh ini, 3,5 tahun terakhir di mana nilai utang kita secara signifikan meningkat, produktivitas tidak kunjung meningkat," pungkas dia.





(SAW)