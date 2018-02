Integritas Sri Mulyani Patut Diapresiasi

Jakarta: Sri Mulyani baru saja dinobatkan sebagai menteri terbaik di dunia dalam gelaran World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, beberapa waktu lalu.



Prestasi Sri Mulyani di bidang keuangan disebut patut diapresiasi. Intitute for Development of Economics and Finance (Indef) bahkan membeberkan prestasi mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sehingga layak mendapatkan predikat tersebut.

"Pertama yang harus diapresiasi adalah membangun integritas di Kementerian Keuangan yang sebelumnya banyak sekali oknum pelaku tindak pidana korupsi setelah Sri Mulyani menjabat kasusnya bisa berkurang cukup signifikan," kata Peneliti Indef Bhima Yudhistira, dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 13 Februari 2018.



Hal lain yang membuat Sri Mulyani punya nilai plus adalah keberhasilan dia dalam menerapkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak.



Melalui kebijakan tersebut pemerintah berhasil membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama para wajib pajak yang secara sukarela mengikutsertakan diri sehingga defisit masih bisa terjaga di bawah tiga persen.



Meski demikian, Bhima menilai tugas pemerintah dalam pengumpulan pajak belum selesai. Pemerintah perlu lebih kreatif untuk memastikan para wajib pajak yang sudah ikut dalam program tax amnesty mampu menjaga kepatuhan untuk membayar pajak.



"Basis datanya sudah ada, keterbukaan informasi rekening di atas Rp1 miliar bisa diintip, tinggal pemerintah punya kepatuhan pajak sehingga tax ratio bisa meningkat," katanya.



Selain itu, hal yang tak kalah penting lainnya adalah komunikasi dengan para pelaku usaha harus selalu terjalin dengan baik. Jangan sampai tindakan kepatuhan perpajakan yang terlalu aktif dan agresif justru mengganggu para pelaku usaha.



"Itu pesan kepada Sri Mulyani untuk menjaga komunikasi dengan pelaku usaha agar mereka mengerti pemerintah butuh penerimaan pajak namun aturan kepatuhan perpajakan tetap harus ditegakkan," kata Bhima.



Ia menambahkan selama tiga tahun terakhir banyak perubahan baik yang dibawa oleh Sri Mulyani. Namun ia berharap keberhasilan itu tidak hanya dipahami di level pusat melainkan harus mampu menembus level daerah.



Pemerintah juga dinilai perlu mengeluarkan transparansi penyusunan anggaran sehingga masyarakat bisa terlibat dan tahu kemana anggaran dialokasikan.



"Jadi ketika ada kejanggalan satu rupiah saja bisa ditelusuri. Semangat ini harus ditularkan ke daerah, sehingga APBN dan APBD bisa transparan," jelasnya.









(MEL)