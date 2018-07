Mendag Galang Dukungan Hadapi Tarif Trump

Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggalang dukungan para importir produk Indonesia di Amerika Serikat (AS) untuk melakukan pendekatan kepada Pemerintah AS. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mengamankan akses pasar produk Indonesia di negara tersebut.



"Langkah ini dilakukan untuk menghadapi kenaikan tarif impor besi baja dan aluminium, serta peninjauan ulang Indonesia sebagai penerima program Generalized System of Preferences (GSP) Pemerintah AS," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, dalam keterangan resminya, Rabu, 25 Juli 2018.

Selain mengagendakan pertemuan bilateral dengan Pemerintah AS, Enggar mengajak para importir komoditas Indonesia di AS untuk turut mencari solusi atas kebijakan kajian ulang GSP serta kenaikan tarif baja dan alumunium karena berpotensi menganggu neraca perdagangan Indonesia-AS.



"Kenaikan bea masuk produk besi baja dan aluminium tidak hanya akan merugikan Indonesia sebagai eksportir, tetapi juga pelaku usaha AS. Karena, biaya produksi mereka akan meningkat, bahkan pasokan untuk proses produksi dapat terganggu. Akhirnya dapat merugikan daya saing perusahaan AS juga," ucapnya.



Para importir baja AS yang hadir dalam pertemuan mengatakan kenaikan bea masuk dapat membuat produk baja impor tidak kompetitif serta menahan laju pertumbuhan industri. Mereka mengakui produk Indonesia berkualitas baik dan produk tersebut memang tidak diproduksi oleh AS.







Sehingga, lanjutnya, hal tersebut semestinya tidak menjadi ancaman bagi industri baja AS. Namun tidak ditampik, keputusan pengenaan tarif impor sebesar 25 persen untuk produk baja dan 10 persen produk aluminium telah ditandatangani Presiden AS Donald Trump pada 18 Maret 2018 lalu.



Enggar menilai produk baja dan aluminium dari Indonesia tidak serta-merta menjadi kompetitor yang secara langsung mengancam industri dalam negeri AS. "Produk AS dan produk Indonesia dapat berperan secara komplementer di pasar AS. Hal ini terlihat dari peran baja dan aluminium Indonesia yang telah menjadi bagian dalam sistem manajemen pasokan di AS," ucap Enggar.



Adapun ekspor produk besi baja Indonesia ke AS pada 2017 tercatat sebesar USD112,7 juta atau hanya 0,3 persen pangsa pasar AS. Nilai ini disebabkan oleh penerapan bea masuk anti dumping dan countervailing duty yang telah berlangsung cukup lama.



"Sementara ekspor aluminium di 2017 ke AS tercatat sebesar USD212 juta dan pangsa pasar 1,2 persen. Bagi Indonesia, nilai ekspor tersebut berkontribusi terhadap 50 persen ekspor aluminium Indonesia ke dunia," pungkas Mendag









(ABD)