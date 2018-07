Menko Darmin: Melemahnya Rupiah Belum Usai

Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih belum usai. Pelemahan itu, kata Darmin, disebabkan oleh perkembangan ekonomi di AS.



"Saat banyak pihak ramai menukarkan uang ke dolar, rupiah melemah kursnya. Itu yang kita saksikan beberapa bulan ini. Memang (pelemahan rupiah) belum berhenti, proses masih berjalan," kata dia di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.

Darmin menambahkan, bank sentral AS masih berencana menaikan suku bunga acuan dua kali lagi sampai dengan akhir tahun ini, setelah kenaikan pada Maret dan Juni lalu. Kenaikan tersebut mendorong bank sentral negara lain termasuk BI ikut menaikan tingkat suku bunga acuan seperti the Fed.



"Bank sentral kita juga pasti akan naikkan tingkat bunga tapi sementara itu yang menjual saham yang dia beli di sini ada yang menjual obligasi di sini, itu dia harus dapat dolar. Karena dia mau bawa, dan rupiah melemah," jelas dia.



Sementara itu, Darmin menilai pelemahan rupiah bisa berdampak positif dan negatif bagi Indonesia. Positifnya adalah barang asal Indonesia yang dijual di luar negeri semakin murah sehingga bisa mendorong ekspor, namun impor barang menjadi lebih mahal.



"Kalau anda katakan kalau gitu jangan impor, enggak bisa, banyak sekali barang kita enggak hasilkan tapi kita perlu. Banyak sekali produk yang tidak kita hasilkan tapi kita perlu. Kalau itu tidak ada, produksi kita tak jalan," pungkasnya.



Dilansir Bloomberg, rupiah melemah 63 poin dengan berada pada Rp14.545 per USD pada penutupan perdagangan sore tadi. Sementara Yahoo Finance mencatat rupiah Rp14.525 per USD melemah 42 poin. Kemudian Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.541 per USD.









