BI Siapkan Strategi Hadapi Tiga 'Perang' Ekonomi

Manado: Bank Indonesia (BI) menyiapkan langkah agar rupiah tetap terjaga dari pengaruh mata uang asing. Perekonomian global diprediksi bakal menghadapi tiga tekanan sekaligus.



"Jadi selain trade war (perang dagang), ada juga currency war (perang mata uang) dan ada tendensi policy war (perang kebijakan) bank sentral, tiga perang di perekonomian global," ujar Kepala Divisi Asesmen Makroekonomi BI Fadjar Majardi dalam sebuah diskusi di Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 24 Agustus 2018.

Perekonomian Amerika Serikat (AS) yang membuat kebijakan sendiri misalnya dinilai bisa menjadi pemicu perubahan ekonomi global. Dinamika semakin terasa saat perekonomian di negara maju lainnya dan negara berkembang justru melambat.



"Perekonomian global memang sedang tumbuh mostly di AS, Tiongkok turun, Jepang turun, negara berkembang lainnya melambat, hanya India saja yang meningkat sehingga sustainability-nya menimbulkan ketidakpastian sendiri," papar Fadjar.



Perang dagang, kata Fadjar, juga telah terjadi pada perekonomian AS dengan mitra dagangnya. Imbasnya, negara berkembang terkena dampaknya termasuk Indonesia yang masih mengandalkan komoditas sebagai produk ekspor unggulan nonmigas.



"Tiongkok bahkan sengaja melemahkan Yuan untuk meningkatkan ekspor mereka, meskipun mereka tidak mengakui. Tapi ini cukup mempengaruhi Indonesia sebagai mitra dagang," ujarnya.



Perekonomian global juga turut tertekan lantaran kebijakan suku bunga acuan AS untuk menguatkan mata uang dolar. Strategi menaikkan suku bunga juga dilakukan negara lain dengan beragam tujuan seperti membuat aliran modal masuk dan menahan aliran modal keluar.



Fadjar menyebut BI sendiri telah menaikan suku bunga acuan menjadi 5,5 persen pada bulan ini sebagi bentuk antisipasi global tersebut. Kebijakan itu bertujuan untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman.



"Bukan hanya Indonesia yang naikkan suku bunga, negara lain juga, Filipina diprediksi akan meningkatkan suku bunga, Korea Selatan, dan negara maju lainnya," tandasnya.









(AHL)