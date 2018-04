Puluhan Investor Hong Kong Berminat Jajaki Proyek Infrastruktur Indonesia

Jakarta: Sebanyak 40 investor dari Hong Kong dan Tiongkok berminat menjajaki proyek infrastruktur yang tengah masif dicanangkan Pemerintah Indonesia. Minat investasi tersebut akan diimplementasikan melalui koridor Belt and Road.



Chairman of HKTDC Vincent Lo mengatakan inisiatif Belt and Road menawarkan kombinasi permodalan, keahlian profesional, dan kapabilitas produksi dari Hong Kong dan Shanghai. Pihaknya berharap dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan terkait di Indonesia.

"Untuk mengubah kesempatan investasi ke dalam kerja sama bisnis yang menguntungkan," ujarnya, dalam acara Indonesia-Hong Kong Strategic Partnership on the Belt and Road Initiative, di Hotel Shangril-La, Jakarta, Rabu, 25 April 2018.



Vincent menambahkan Hong Kong dapat memfasilitasi kesempatan investasi dua arah antara Indonesia dan Tiongkok serta negara-negara lainnya. Apalagi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok telah terjalin sejak lama.



"Saya senang kepercayaan yang sudah terpupuk sejak lama dengan Indonesia menjadi modal untuk bekerja sama," imbuh dia.







Chairman of The Chinese General Chamber of Commerce Hong Kong (CGCC) Jonathan Choi menambahkan, para investor Hong Kong terkesan dengan prospek dari proyek infrastruktur Indonesia ke depan. Menurutnya, Indonesia tak cuma membutuhkan modal tapi juga solusi bagi pengembangan infrastruktur.



Sebab itu, pihaknya membawa puluhan delegasi yang terdiri dari investor dan perwakilan di bidang keuangan, konsultansi, arsitektur, energi, pengolahan air dan sampah, konstruksi dan keinsinyuran, hukum dan akunting, transportasi dan sektor-sektor lain.



"Mereka siap memberikan kontribusi keahlian mereka untuk proyek-proyek pembangunan yang sudah direncanakan," ungkap Jonathan.



Adapun penjajakan kerja sama tersebut akan dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).



Berdasarkan data HKTDC, Indonesia adalah pasar ekspor terbesar ke-22 bagi Hong Kong, dengan totaI niIai ekspor mencapai USD2,9 miIiar, naik 7,2 persen secara tahun ke tahun. Komoditas ekspor utama antara Iain peralatan dan sparepart telekomunikasi (35,7 persen), kain berbahan rajutan (5,9 persen) dan komputer (4,5 persen).



Di periode yang sama, impor Hong Kong dari Indonesia tumbuh 8,8 persen menjadi USD2,5 miIiar. Komoditas impor utama termasuk batu bara, non agIomerasi (23,4 persen), perhiasan (14,5 persen), dan makanan oIahan (9,1 persen).









(ABD)