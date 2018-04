Menkeu Antisipasi Dampak Pelemahan Rupiah ke APBN

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ?ndrawati mengatakan Indonesia perlu mengantisipasi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap USD yang akan berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).



Ani sapaan akrab Sri Mulyani mengatakan melemahnya mata uang rupiah karena meningkatnya yield US Treasury atau surat utang AS jangka waktu sepuluh tahun serta munculnya ekspektasi dari kenaikan suku bunga the Fed (Fed fund rate) sehingga menyebabkan arus modal berbalik ke negara tersebut dan keluar dari dalam negeri.

"Kita akan lihat di dalam kebijakan makro kita sendiri, perubahan nilai tukar dan suku bunga kita akan lihat sensitivitasnya terhadap seluruh pos baik penerimaan maupun belanja," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 26 April 2018.



Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan hingga saat ini pemerintah masih meyakini bahwa hingga akhir tahun defisit APBN bisa dijaga pada target yang telah ditentukan yakni 2,19 persen atau bahkan bisa lebih kecil dari level tersebut meskipun terjadi sensitivitas pada pergerakan nilai tukar serta juga harga minyak dunia.



"Bahkan mungkin bisa lebih rendah apabila kita melihat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari minyak akan bisa mengompensasi kemungkinan pelemahan dari sisi pajak," tutur dia.



Lebih jauh dirinya mengimbau pada masyarakat agar tak usah khawatir terhadap pelemahan rupiah, sebab pelemahan ini murni disebabkan dari faktot kebijakan AS. Dia bilang, dampak pelemahan tak hanya dirasakan pada mata uang rupiah, tapi juga mata uang negara-negara lain.



"Dalam dua hari terakhir, beberapa mata uang negara maju bahkan mendapatkan depresiasi di atas dua persen, mata uang di sekitar kita juga bahkan depresiasinya di atas. Kita masih pada kisaran yang relatif lebih baik sedikit," pungkas dia.











(SAW)