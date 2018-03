Kemenkeu Siap Gelontorkan Rp2,5 Triliun ke Bulog

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang dialokasikan untuk cadangan beras pemerintah (CBP) tahun ini.



Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan untuk pencairannya, Kemenkeu menunggu usulan dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Sejauh ini, kata Askolani, belum ada usulan masuk dari Bulog terkait kebutuhan CBP.



"Dananya ada Rp2,5 triliun, tapi mekanismenya kita masih nunggu usulan dari Bulog untuk itu," kata Askolani di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 26 Maret 2018.



Selain itu, untuk mencairkan anggaran tersebut, Kementerian Keuangan juga masih menunggu penghitungan harga pembelian pemerintah (HPP) sebagai basis dalam menentukan besaran volume beras yang akan dibeli pemerintah.



"Sebab kalau HPP-nya belum selesai, kita enggak bisa kasih uang Rp2,5 triliun ini akan menjadi berapa ribu ton berasnya, biasanya sekitar 200-300 ribu ton," jelas Askolani.



Dalam Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras disebutkan untuk harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp3.700 per kilogram (kg) di petani, atau Rp3.750/kg di penggilingan.



Sementara itu, harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp4.600 per kg di penggilingan atau Rp4.650 per kg di gudang Bulog.



Sedangkan untuk harga pembelian beras kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum dua persen dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp7.300 per kg di gudang Perum Bulog.



Sementara itu, Data Bulog pada 12 Maret 2018 mencatat stok akhir CBP minus 27,8 ribu ton dari posisi awal tahun yang sebesar 232,8 ribu ton. Stok tersebut diginakan untuk bantuan darurat dan korban bencana sebesar 1,18 ribu ton dan pengendalian harga beras kons (operasi pasar murni/OPM) 259,51 ribu ton.



Sekretaris Perusahaan Bulog Siti Kuwati mengatakan karena stok CBP saat ini habis, maka operasi pasar dilakukan menggunakan cadangan beras Bulog (CBB).



"Tahun 2017 cadangan beras CBP habis, dan karena harga masih tinggi, perlu OP terus menerus, maka menggunakan beras operasional Bulog," tutur Siti pada Medcom.id.

(SAW)