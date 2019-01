Apindo Optimistis Pengusaha Tetap Berekspansi di Tahun Politik

Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai kegiatan ekonomi di 2019 akan sama baiknya dengan 2018.



"Kelihatannya (kegiatan ekonomi 2019) mungkin akan positif, sama saja (dengan 2018) karena semua kegiatan berjalan biasa, normal. saya rasa kondisinya akan cukup baik," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu, 6 Januari 2019.

Ia pun menilai bahwa kalangan pengusaha tidak akan menahan ekspansinya atau pengembangan usahanya di tahun politik ini.



"Kalau sudah waktunya mereka (pengusaha) melakukan ekspansi, mereka akan lakukan. Saya rasa akan jalan semuanya," ucapnya.



Tak hanya itu, ia pun meyakini bahwa para investor tidak akan melakukan wait and see untuk melakukan investasi di tahun politik ini. "Enggak ada wait and see," pungkasnya.









(SAW)