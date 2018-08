Dorong Ekspor, Indonesia Perlu Bersaing dengan Negara Kompetitor

Makro Makanan hingga Semen jadi Peluang Ekspor RI ke Palestina Selasa, 07 Aug 2018 08:31 Kerja sama antara Indonesia dan Palestina kian meningkat seiring penandatanganan nota kesepahaman perdagangan.

Mikro Tarik Devisa Ekspor, Pemerintah tak akan Beri Insentif Kamis, 02 Aug 2018 21:04 Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan pemerintah tidak akan memberi insentif untuk menarik d…

Mikro Darmin Ungkap Sulitnya Tarik Devisa Ekspor Masuk RI Kamis, 02 Aug 2018 20:43 Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bagaimana sulitnya untuk menarik devisa hasil ekspor…

Peristiwa Peternak Jawa Timur Ekspor 1.093 Ekor Domba ke Malaysia Rabu, 01 Aug 2018 20:26 Ekspor ini merupakan kegiatan lanjutan setelah pengiriman domba melalui jalur laut sebanyak 504 ekor saat dilakukan launching oleh…

Makro Ajang Internasional Diragukan Mampu Dorong Ekonomi RI ekonomi indonesia Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) meragukan ajang internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia aka…

Makro Indef Perkirakan Ekonomi Indonesia Turun di Kuartal III-2018 pertumbuhan ekonomi Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di kuartal II-20…

Makro Lelang SBSN Serap Rp5,17 Triliun surat utang Rabu, 08 Aug 2018 13:01 Rabu, 08 Aug 2018 13:01 Pemerintah menyerap dana Rp5,17 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa, dengan total penaw…

Makro Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi di Kuartal II Diprediksi Temporer pertumbuhan ekonomi Rabu, 08 Aug 2018 11:20 Rabu, 08 Aug 2018 11:20 Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kuartal II-2018 hanya …

Makro Semester II, Menkeu Optimistis Investasi Kembali Tumbuh 7% investasi Selasa, 07 Aug 2018 19:37 Selasa, 07 Aug 2018 19:37 Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku optimistis pertumbuhan investasi untuk semester II akan kembali mencapai l…

Makro Implementasi RPJP Ekonomi Dinilai Masih Belum Jelas ekonomi indonesia Selasa, 07 Aug 2018 19:26 Selasa, 07 Aug 2018 19:26 Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional terutama sektor bisnis dinilai belum menunjukan arah yang jelas.

Makro Menkeu Minta Eksportir Genjot Ekspor ekspor Selasa, 07 Aug 2018 18:50 Selasa, 07 Aug 2018 18:50 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta para eksportir untuk lebih giat lagi mendorong ekspor nasional.