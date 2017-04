Pemerintah akan Ajukan APBNP Usai Semester I

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tengah mengkaji perubahan asumsi makro ekonomi berdasarkan perkembangan sampai semester pertama untuk mengajukan revisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.



Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hingga saat ini sampai dengan semester pertama perkembangan asumsi masih masuk akal dengan yang ditetapkan di APBN 2017 induk. Namun tentu, penyesuaian akan dilakukan merujuk pada perkembangan yang ada.

"Tapi kita memang ada beberapa pemikiran, kalau APBNP kita menunggu laporan semester satu," kata Suahasil di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu 5 April 2017.Dia bilang, untuk mengajukan APBNP, pemerintah masih menunggu perkembangan ekonomi dua tiga bulan ke depan atau seperti yang biasanya dilakukan yakni setelah laporan semester."Tahun-tahun lalu habis laporan semester, kita punya bayangan lebih baik," ujar dia.Suahasil menyebutkan beberapa asumsi yang mungkin akan mengalami penyesuaian seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang pada APBN induk ditetapkan USD45 per barel kemungkinan akan naik 10 persen ke USD50 persen mengingat adanya kenaikan harga minyak dunia saat ini.Pertumbuhan ekonomi tidak menutup kemungkinan untuk kembali pada usulan semula ketika mengajukan APBN induk yakni 5,2 persen. Saat ini asumsinya 5,1 persen. Kurs rupiah kata Suahasil, juga diperkirakan akan lebih lemah menjadi Rp13.500 per USD dari yang saat ini Rp13.300 per USD."Belum terlalu banyak bergeraknya. Inflasi empat persen masih dalam target," jelas dia.(SAW)