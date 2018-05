Pelemahan Rupiah Dicemaskan Lahirkan Kegaduhan Politik

Jakarta: Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin menilai pelemahan kurs rupiah beberapa waktu terakhir dapat menciptakan kegaduhan politik menjelang Pemilu Presiden (Pilpres 2019). Dia cemas itu akan semakin mengganggu sentimen pasar terhadap perekonomian Indonesia.



"Kalau anjlok, akan dimanfaatkan aktor politik yang berseberangan untuk digoreng. Dan ini harus dijaga bersama," ucap Saleh kepada Medcom.id ditemui di Gedung Metro TV, Jakarta.

Ia menyarankan pemerintah dan Bank Indonesia secepatnya mengembalikan kestabilan nilai tukar. Sebab, ketidakpastian hanya akan menganggu pengusaha, khususnya pelaku ekspor dalam memprediksi usaha ke depan.



"Sebaiknya tentu pemerintah, BI, dapat menahan agar nilai rupiah tidak terlalu anjlok karena akan mengganggu sistem perekonomian secara keseluruhan,'' ungkap Saleh.



Namun demikian, pemerintah dapat memanfaatkan momentum pelemahan ini dengan menggenjot ekspor komoditi, seperti sawit dan raw material. Tercatat sumber devisa paling besar berasal dari ekspor sawit dengan nilai USD21 miliar. Sementara nilai ekspor tekstil lebih kecil dibandingkan impor bahan bakunya yang mencapai USD18 miliar.



"Ekspor sawit, nikel, bauksit, itu kan row material termasuk batu bara. Ada juga barang konsumsi lain kayak cokelat. Nah kalau nilai dolarnya naik ya daerah Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera akan bahagia," pungkas Managing Director Sinar Mas Group Saleh Husin.



Mengutip data Bloomberg pada Rabu sore 9 Mei 2018, rupiah ditutup menguat tipis ke level Rp14.084 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan yang berada di Rp14.085 per USD.



Rupiah terpantau menguat hingga mencapai 32 poin atau setara 0,23 persen. Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan sore ini berada di level Rp14.084-Rp14.085 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 3,90 persen.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat ke level Rp14.080 per USD, yang mencapai 40 poin atau setara 0,28 persen. Sementara berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke level Rp14.074 per USD.









(AHL)